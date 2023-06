Six fruits nordiques à découvrir par l’autocueillette

Il n’y a rien de tel que de savourer le fruit de son propre labeur. De plus en plus de fermes ouvrent leurs portes au public afin que les visiteurs puissent jouir des nombreux plaisirs de l’autocueillette : manger frais, local et sainement, et le tout à faible coût. Voici quelques destinations agrotouristiques où passer une agréable journée en plein air à récolter (et à manger !) des petits fruits d’ici qui font changement de la fraise et de la framboise.

Cerises griottes

• Où : Domaine du Flanc sud (Mont-Saint-Hilaire)

• Quand : fin juin/début juillet

De nombreux fruits poussent au Domaine du Flanc Sud, mais les premiers à mûrir sont les cerises sures. Petit fruit rouge vif au goût acidulé, on le préfère souvent transformé plutôt que cru. Faites-en de grandes provisions puisqu’elles s’utilisent de multiples façons : en confiture, en chutney, dans les muffins et les salades de fruits, entre autres.

Camerises

• Où : Verger Cambrook (Bonaventure)

• Quand : Juillet

Située dans les rangs de l’arrière-pays à Bonaventure, en Gaspésie, cette ferme propose l’autocueillette de camerises, ce petit fruit qui ressemble à un bleuet allongé. Facile à récolter (quoiqu’un peu tachant pour les mains !), assez sucré pour être mangé frais et versatile en cuisine, il a vraiment tout pour plaire.

Bleuets

• Où : Les Bleuets du Vire-Crêpes (Lévis)

• Quand : fin juillet/août

Voilà un endroit fort populaire auprès des familles, puisque les fruits de l’arbuste sont à la hauteur des petites mains et ils se détachent aisément des branches. Sachez qu’il est très économique de cueillir ses bleuets : en 2022, le litre de petits fruits se vendait 5 $. Le bleuet se consomme frais, mais peut aussi être congelé pour des utilisations futures dans les muffins, crêpes et autres gourmandises.

Argouses

• Où : Ferme Les Petites Écores (Pointe-Fortune)

• Quand : Fin juillet/août

L’argousier est un arbuste très épineux et l’autocueillette de son petit fruit, l’argouse, est plutôt difficile. Bien que les producteurs vous montrent comment récolter les précieuses baies orangées de façon à ne pas vous piquer ni endommager l’arbuste, il est déconseillé d’y emmener des enfants de moins de 10 ans. Une fois récoltée, on congèle rapidement l’argouse, puisqu’elle se détériore vite. Elle n’en perdra aucunement ses propriétés hautement nutritives et sera délicieuse ajoutée dans vos frappés, confitures ou pâtisseries maison.

Cassis et gadelles rouges

• Où : Ferme du Capitaine (île d’Orléans) – Biologique

• Quand : Fin juillet/début août

Située face au fleuve, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, cette ferme est l’une des rares dans la province à offrirl’autocueillette de deux petits fruits du groseillier : les gadelles rouges et les gadelles noires, aussi appelées cassis. Il faut un brin de minutie pour récolter ces petites baies, mais on trouve vite comment s’y prendre. Une fois récoltées, on les transforme en confiture, en coulis ou en gelée, comme le faisait grand-maman.

Raisins

• Où : Raisins Bio-Vital (Saint-Antoine-de-Tilly) – Biologique

• Quand : Septembre/octobre

La cueillette du raisin de table est facile puisqu’on en récolte la grappe entière ; elle est donc idéale pour y emmener les enfants et profiter des dernières belles journées d’été. Au plus fort de la saison, soit vers la fin du mois de septembre, cinq variétés de raisins peuvent être cueillies chez Raisins Bio-Vital, dans Chaudière-Appalaches : le somerset, le trollhaugen, le brianna, le radisson et le bel-chas.

Avant de partir • Selon l’humeur de dame Nature, les saisons des petits fruits peuvent être hâtives, écourtées ou retardées. Vérifiez que le fruit que vous voulez cueillir est bel et bien prêt. Les producteurs vont souvent annoncer le début et la fin de l’autocueillette sur leurs réseaux sociaux ou leur site Web. En cas de doute, appelez ! • Pensez à apporter vos sacs réutilisables pour transporter vos récoltes (et pour les achats que vous pourriez faire à la ferme) ainsi que des plats pour la cueillette. Certains producteurs préfèrent cependant fournir leur propre contenant. • Bien que la plupart des fermes acceptent le paiement par carte, il n’est pas rare qu’on vous demande plutôt de l’argent comptant. • Habillez-vous comme pour jouer dans la terre… puisque c’est ce que vous ferez ! Chaussures fermées, pantalons et chandails à manches longues sont parfois les meilleures options puisque les arbustes à petits fruits ont souvent des épines et peuvent érafler la peau. Pensez aussi à porter un chapeau et à mettre de la crème solaire : les fruits sont en plein soleil !

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.