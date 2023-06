Bloc-notes gourmand

Les activités et nouveautés estivales à ne pas manquer.

Oasis de saveurs

Le Jardin botanique de Montréal propose, tout au long de l’été, une programmation sous le signe de la gastronomie. En effet, l’événement Des saveurs botaniques accueillera chaque semaine, du 10 juillet au 12 août, des chefs invités de différentes communautés culturelles montréalaises (Japon, Haïti, Brésil, Syrie, Sénégal, Hongrie, Afghanistan, Chine) et des Premières Nations qui feront déguster aux visiteurs des spécialités végétales réalisées à base de produits locaux. Parallèlement, jusqu’au 4 septembre, des animations sur le gaspillage alimentaire et un petit marché d’artisans accompagneront ce menu alléchant. Pour ceux qui sont à distance, on peut également découvrir la nouvelle websérie du Jardin botanique, Potagers du monde. On y suit le chef montant Camilo Lapointe-Nascimento, qui part à la rencontre, sous un angle intime, de six passionnés de maraîchage de différentes origines.

Renaissance d’un restaurant emblématique

En 1938, un certain Moishe Lighter a fondé le Moishes, devenu un temple montréalais de la grillade et de plats inspirés de l’Europe de l’Est. Fermé depuis 2020 en raison de la pandémie, ce commerce emblématique a été repris en main par un nouveau groupe. Si bien que 85 ans après son ouverture, le restaurant Moishes vient de renaître à une nouvelle adresse, dans le Quartier international. Pourvu d’un design chic célébrant l’histoire de l’établissement (anciens lustres, balance de boucher originale, etc.) et la modernité de Montréal (dont une grande murale), l’établissement jouit aussi d’une nouvelle carte conçue par le chef Murteza Talu, avec bien sûr des grillades de grade USDA Prime, mais aussi de nouveaux plats de poissons et végétariens.

Photo: Grandio

Café pétillant

On connaissait le café frappé et le café glacé. Eh bien, on peut désormais boire du café glacé pétillant ! Cette nouveauté signée Café Pista, dont les cafés infusés à froid (cold brew) ont du succès depuis plusieurs années, est en fait une version légèrement effervescente du prêt-à-boire en canette lancé l’an dernier. Sans agents de conservation ni additifs, Fizzy Café glacé ne contient donc que du café, de l’eau et une touche de CO 2 .

Photo: Café Pista

Mixologie en canette

Créée par Marc Dupré et son gérant Francis Delage, la distillerie Cherry River, bien établie à Magog, produit une gamme assez large de spiritueux, d’eaux pétillantes alcoolisées, d’amers et de prêts-à-boireavec ou sans alcool. Sa nouvelle collection Mixologie, vendue en caisse mixte à la SAQ, comprend trois cocktails : le Rhum Mojito, le Vodka Cosmo et le Tequila Margarita. À noter : ces cocktails ont une courte liste d’ingrédients et ne sont pas trop sucrés, une bonne chose.

Photo: Cherry River

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.