La cuisine d’ici: un heureux mélange culturel

Au-delà du sirop d’érable, des canneberges et de la poutine, quels sont les ingrédients et les plats qui nous définissent ? Et surtout, comment les présente-t-on au monde pour dire fièrement qui nous sommes ? Réflexion sur notre identité culinaire, durant ce week-end de fête nationale.

Aux origines de notre cuisine

Évidemment, l’héritage français, britannique et irlandais est incontestable. Lors du 3e colloque sur l’identité culinaire québécoise, présenté par la Société du réseau Économusée en février dernier, l’historienne culinaire Amélie Masson-Labonté précise que le bagage culinaire français vient surtout de la Normandie et de la Bretagne. « Aux XVIIIe et XIXe, les arrivants britanniques et irlandais sont surtout des militaires anglais, des marchands écossais et des réfugiés de la famine en Irlande », ajoute-t-elle.

Mais bien avant l’arrivée des colons et immigrants européens, les communautés autochtones ont déjà une signature culinaire distincte. « La cuisine mohawk, par exemple, comprend plusieurs plats à base de courges, de maïs et de haricots, en plus de poissons fumés, de petits fruits et de viandes sauvages », précise-t-elle.

« S’il est vrai que le poisson fumé est aussi apporté en Amérique par les immigrants scandinaves, le saumon, la truite et l’esturgeon fumés sont d’abord et avant tout une pratique millénaire pour les peuples autochtones », souligne-t-elle.

Une cuisine à notre image

Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, une importante vague d’immigration chinoise fait son chemin sur le territoire. Cet apport riche en techniques culinaires et en recettes nouvelles bonifie l’offre alimentaire au pays.

Le mariage entre les ingrédients disponibles à l’époque et les recettes traditionnelles chinoises donne naissance à la cuisine sino-canadienne, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. La journaliste du Globe and Mail Ann Sui a publié d’ailleurs le livre Chop Suey Nation à ce sujet en 2019. Au-delà des mets comme le boeuf au gingembre, originaire de l’Alberta, et le chow mein au chou de Terre-Neuve, elle raconte aussi qu’il n’y a qu’au Québec que l’on sert du « macaroni chinois », une version locale inspirée du lo mein.

Dans les mêmes années, la première vague d’immigration italienne au Québec renouvelle le menu des gens. Si bien qu’aujourd’hui, la sauce à « spag » fait bien souvent partie des recettes de nos grands-mères, peu importe leur origine.

Des classiques culinaires mijotent également dans la communauté juive à Montréal, à qui l’on doit les (meilleurs) bagels et le smoked meat, de même que les restaurants comme Wilensky et son légendaire sandwich au salami et bologne tout boeuf, moutarde et pain rond pressé, et l’incontournable Beauty’s, qui s’est récemment refait une beauté.

Au cours du XXe siècle, les communautés ukrainienne, syrienne, libanaise, grecque et américaine, entre autres, apportent à leur tour des ingrédients, des recettes et de nouvelles façons de célébrer cette culture culinaire qui se métamorphose délicieusement.

Viennent ensuite les communautés portugaise, vietnamienne, haïtienne et indo-pakistanaise qui, elles aussi, marquent profondément nos références culinaires.

La diversité culturelle est si grande au Québec que nous avons parfois du mal à mettre le doigt sur notre identité culinaire, alors que c’est justement cette mixité qui apporte la singularité de la cuisine québécoise. Nous gagnons tous à la célébrer, ici comme ailleurs.

Faire rayonner notre gastronomie

La mission de l’Office montréalais de la gastronomie est de faire briller la gastronomie de la métropole à l’extérieur de la ville, voire dans le monde. Une de ses récentes réalisations est d’avoir soutenu le chef pâtissier Patrice Demers et la sommelière Marie-Josée Beaudoin lors de leur résidence de huit semaines au restaurant Fulgurances Laundromat, à Brooklyn. En plus des ingrédients et des boissons d’ici au menu, le couple a fait connaître son grand talent aux convives américains.

Nous pouvons aussi mettre notre identité culinaire en valeur lorsque les millions de visiteurs internationaux passent par chez nous pour participer aux nombreux festivals et congrès de la province. Tout ce beau monde devra manger. Dans ces événements d’envergure, est-ce qu’on leur sert des plats emblématiques pour leur montrer qui nous sommes ?

Dans le cadre du Grand Prix du Canada, par exemple, le service traiteur de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth en profite pour servir des produits phares du Québec dans les loges. « Chaque année, nous offrons des classiques, comme le smoked meat et le bagel de Montréal, explique l’équipe du service traiteur. Nous cuisinons aussi les produits des îles de la Madeleine, comme le homard ou les pétoncles, et l’épaule de porc Nagano, une race porcine originaire de la Montérégie. »

Faites l’exercice cet été. Repérez les plats québécois — toutes origines confondues — dans les festivals. Au-delà des mets, vous remarquerez aussi que la convivialité et la joie de vivre de la personne qui nous le sert marquent certainement notre identité et notre amour de la cuisine d’ici.

