Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et les nouveautés à boire à ne pas manquer.

Célébrations dans les vignes

Pour fêter son 25e anniversaire, le Vignoble Rivière du chêne, établi à Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, a conçu une programmation spéciale pour l’été. En plus de ses dégustations habituelles et de son dynamique bistro avec vue, le domaine proposera notamment, à compter de juillet, des week-ends festifs avec des groupes de musique, des soirées apéro yoga et des forfaits pique-nique à dévorer au pied des vignes. Un souper gastronomique animé par le vigneron-propriétaire Daniel Lalande, au cours duquel il dévoilera sa cuvée spéciale du 25e anniversaire, Origine, aura également lieu le 30 juin. Une belle idée de sortie à moins d’une demi-heure de Montréal.

Beezz viticoles

Il se fait de très belles choses à Ferme-Neuve, dans les Hautes-Laurentides. On y trouve les succulents Miels d’Anicet Desrochers, les soins pour le corps Mélia de sa conjointe, Anne-Virginie Schmidt, ainsi que leur cantine bistronomique Pollens & Nectars. Mais Anicet fournit aussi à sa soeur Naline et à son beau-frère Géraud Bonnet le miel qu’ils transforment en hydromels de grande qualité secs, demi-secs, liquoreux ou effervescents. Et justement, la gamme Beezz des Desrochers D., des vins de miel funky perlants ou pétillants, vient de s’enrichir de cuvées croisant la signature d’un miel de saison avec un cépage emblématique de trois amis vignerons… Mais pas n’importe lesquels ! Le Domaine du Nival, le vignoble Les Pervenches et Pinard & Filles ont effectivement contribué à la naissance de ces vins de miel perlants sur marc de raisin en édition limitée. Faites vite avant qu’il n’en reste plus !

Photo: Marc-André Laurin

Cocktail pomicole de plage

Autre famille prolifique, cette fois-ci de Rougemont, en Montérégie, les Jodoin innovent eux aussi. David, Philippe et Jean-Philippe, la cinquième génération de la cidrerie (et microdistillerie) Michel Jodoin, lancent un tout premier produit inspiré d’un cocktail des années 1980 bien connu : Pomme on the beach. Présentée dans des canettes au look rétro, cette boisson légère (7 % d’alcool) à base de cidre rosé, de concentré et de zeste de mandarines, de zeste de citrons et de sirop de pêche a un goût fruité et rafraîchissant. Un cocktail donc parfait pour l’été qui débute, tout comme les cidres pétillants, en version classique ou rosé, de la même maison qui sont offerts en bouteilles colorées.

Photo: Michel Jodoin

