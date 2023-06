Des sauces d’ici qui ont du piquant

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Rarissimes il y a encore dix ans, les sauces piquantes sont devenues un véritable phénomène gustatif au Québec. À tel point qu’on en trouve partout : dans les petites épiceries spécialisées comme dans les grandes enseignes, sur les grillades comme dans les repas sophistiqués, les plats de chefs ou la poutine du coin. Et nos artisans locaux ne manquent ni d’imagination ni de dynamisme en la matière. Rencontre avec des créateurs qui pimentent désormais notre quotidien !

Nos aïeuls se retourneraient sans doute dans leur tombe en voyant la flopée de plats et de cocktails relevés que nous consommons aujourd’hui. Traditionnellement sans épices — même le poivre noir était absent des recettes —, la cuisine québécoise s’est convertie aux sauces piquantes en l’espace de quelques années. À quoi peut-on attribuer cette tendance ? Après tout, il n’y a pas encore si longtemps, la consommation de ces sauces relevait davantage du défi que de la dégustation.

La réponse la plus plausible à cette question peut être liée au métissage de notre société, et donc à celui des cultures culinaires qui s’y côtoient. Toutefois, Élise Potvin, qui a créé en 2022 avec son conjoint, Nolan Brown, La sauce MTL, indique qu’à son avis, la pandémie a joué pour beaucoup dans la multiplication des petites bouteilles pimentées locales. « Les gens voulaient à ce moment-là retrouver les saveurs auxquelles ils s’étaient habitués dans les restaurants qui étaient fermés, si bien qu’ils ont commencé à adopter les sauces piquantes dans leur cuisine », affirme-t-elle.

Des sauces piquantes ET gastronomiques

Élise sait de quoi elle parle puisque c’est justement pendant la pandémie que Nolan, qui ne pouvait plus travailler comme chef au restaurant Joséphine, a commencé à s’équiper et à s’amuser dans leur cuisine commune.

« Ce qu’on retrouvait sur le marché, c’était soit des produits sans épices, soit des produits avec des têtes de mort qui nous faisaient pleurer pendant 20 minutes, raconte Élise. Il n’y avait pas d’intermédiaire. Alors, Nolan a, pour le plaisir, développé des sauces à base de fruits relevées, mais fraîches, élégantes et bonnes. Et comme Montréal est un petit village, le mot s’est passé rapidement. Les demandes ont afflué de partout ! »

Fin décembre 2021, les deux amoureux ont décidé de saisir cette occasion et de fonder La sauce MTL. Élise a pris les rênes logistiques et comptables du projet, tandis que Nolan a créé sept sauces courantes, des sauces saisonnières (elles changent chaque semestre) et une huile piquante pour les amateurs de piquant tout comme ceux qui veulent simplement ajouter un peu de « oumph » à leurs recettes.

Reconnaissables à leurs flasques élégantes, les sauces du duo se distinguent aussi par leurs combinaisons gastronomiques d’ingrédients : ananas et IPA, jalapeno et aneth, truffes et chili, etc. Ces produits peuvent accompagner des huîtres, des viandes rouges et blanches, des pâtes, des plats végétariens. Un univers de saveurs bien loin des sauces piquantes qui brûlent simplement le palais. Et le succès est au rendez-vous, avec près de 10 000 bouteilles vendues en 2022 et une prévision de 40 000 à 50 000 bouteilles en 2023.

« Nous n’avons aucun doute quant à nos produits, même si le marché peut sembler saturé, confirme Élise. L’avenir est prometteur pour les sauces piquantes du Québec, j’en suis convaincue. »

Du piquant sur la Côte-Nord

Tout comme La sauce MTL, de nombreuses petites entreprises spécialisées en sauces piquantes ont récemment éclos aux quatre coins du Québec, y compris là où on les attendrait le moins. Par exemple, Patrick Bergeron, un résident de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, a décidé en 2020 de transformer sa passion première pour le jardinage et le piquant en un véritable métier.

Photo: Le petit jardin du nord

« Il est tout à fait possible de produire des piments ici, explique-t-il. Il suffit de choisir ceux qui s’adaptent le mieux au froid et de les planter sous serre. J’en cultive d’ailleurs une soixantaine de variétés. J’hésitais juste à me lancer au début parce que j’avais peur que, commercialement, ce soit impossible. »

Pourtant, dès que Patrick a testé le marché en affichant ses premières sauces piquantes Le petit jardin du nord sur un groupe Facebook d’amateurs, « tout s’est vendu dans le temps de le dire », raconte celui qui propose à présent 15 sauces différentes, allant d’un demi-jalapeno à 300 jalapenos en matière de force.

Il faut cependant rendre à César ce qui est à César. Les produits de Patrick, qui s’inspirent des spécialités culinaires et des produits du Québec, sont très originaux. « J’ai converti en version piquante des préparations que je faisais auparavant sans épices, comme des ketchups, des sauces aux oignons ou encore du sucre à la crème, dit-il. Je puise aussi des idées dans un vieux livre de cuisine canadienne qui appartenait à mon grand-père. »

Patrick a également conçu des sauces piquantes bien particulières… pour les desserts ! Intitulés Bleuetos (aux bleuets) et Fralapeno (aux fraises et à la rhubarbe), ces coulis un peu pimentés peuvent être servis avec des gâteaux ou de la crème glacée. Autant dire que les sauces piquantes ne connaissent plus aucune frontière géographique ni gustative !

Quelques autres artisans québécois à découvrir • La pimenterie : Fondée en 2016 par le cinéaste Julien Fréchette, à qui on doit le documentaire Chiliheads, cette compagnie bien implantée au Québec dispose d’une gamme de 30 sauces plus ou moins piquantes, dont certaines faites avec du bourbon. • Smoke Show : Depuis 2015, le Montréalais Dave Rose a créé une gamme de 10 sauces qui ont la particularité d’être à la fois piquantes et fumées. Au goût de jalapenos, d’aïoli, de dijonnaise ou encore de masala, ces sauces ont du succès à travers le Canada. • Mi Corazón : Cette petite entreprise d’aliments végétaliens, que nous connaissons aussi pour son camion de cuisine de rue, propose entre autres des sauces piquantes inspirées du Québec (à la fleur d’ail, par exemple) et du Mexique, dont est originaire le chef et cofondateur. • MTHELL :Né pendant la pandémie, ce projet à l’approche rock et décalée assumée propose des sauces piquantes, des jalapenos confits, ainsi que des cornichons et un sirop d’érable piquants.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.