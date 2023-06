Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les découvertes et nouveautés à ne pas manquer.

Chocolat ludique

Quand il est question de chocolat, tout le monde se régale, quel que soit son genre. Il ne faut donc pas hésiter à offrir à un homme pour la fête des Pères, pourquoi pas, ou à soi-même, un des quatre premiers produits du nouvel atelier Babacool. Créées par Catherine Gendron, à Mont-Blanc dans les Laurentides, ces tablettes de chocolat au lait — équitable, à 41 % de cacao — sont amusantes. Elles se présentent dans des emballages travaillés et se déclinent en différentes variétés aux saveurs insolites et croustillantes : quinoa épicé et piment d’Espelette, orange et tire-éponge, cappuccino et flocons de crêpes, ainsi que maïs éclaté et fleur de sel. En prime, de petites perles colorées en chocolat et en bonbon parsèment les tablettes. Original !

Sels gastronomiques des Îles

Sel bleu de Perse, sel rose de l’Himalaya, sel noir indien, fleur de sel de Guérande ou de Camargue ; ces grands sels nous invitent tous au voyage. Alors, pourquoi ne pas faire aller nos papilles un peu plus près de chez nous, aux îles de la Madeleine, où les quatre membres de la famille Arseneau produisent la gamme Alcyon, des sels aromatisés artisanaux purs et naturels ? Le sel aux 3 légumes assaisonnera les trempettes, les sauces et les bouillons. Celui à l’érable pimenté rehaussera les grillades, tandis que le troisième, au citron persillé, s’accordera bien avec les poissons, les fruits de mer et les salades. Le petit format élégant de 50 g en fait aussi un cadeau parfait, quelle que soit l’occasion. Bon appétit !

Photo: Alcyon

Emmanuelle, ouvre-toi

Personnage iconique d’une vaste série de films et téléfilms érotiques réalisés des années 1970 aux années 2000, Emmanuelle a nourri les fantasmes de nombreuses personnes, bien avant Cinquante nuances de Grey. Il fallait de l’audace pour transformer cette série culte en un lieu physique. Un pari qui a été relevé par le DJ entrepreneur Donald Lauture et le designer bien connu Zébulon Perron. Le salon Emmanuelle, au décor sensuel, raffiné et feutré, ouvrira ses portes le 29 juin prochain dans le Quartier des spectacles. Une belle salle intérieure, ainsi qu’une superbe pergola quatre saisons avec vue imprenable accueilleront les visiteurs, qui s’y délecteront d’une carte de cocktails signature, ainsi que de petits plats voyageurs concoctés par le chef Nick Bramos (un ancien du Marcus et du Toqué !). Ça promet.

Photo: Salon Emmanuelle

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.