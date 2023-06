Sur la route des poissonneries du Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Bordée par l’océan Atlantique, la province se distingue par ses régions littorales et ses très nombreux cours d’eau, qui lui assurent l’accès à un aquarium de poissons frais et de fruits de mer locaux, en provenance tant des eaux douces que des eaux salées. Sur la route des vacances, voici une liste loin d’être exhaustive des poissonneries du Québec qui méritent le détour !

Gaspésie

Entourée par le fleuve, le golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs, la Gaspésie est une destination de choix pour les consommateurs de poissons, crustacés et mollusques. Tout au bout, à l’extrémité de la péninsule, l’entreprise familiale Les pêcheries gaspésiennes est, depuis 40 ans, un incontournable dans le domaine. Outre sa sélection marine tout en fraîcheur, la poissonnerie, qui est certifiée Fourchette bleue puisqu’elle s’engage à offrir un minimum de deux espèces présentes dans son écoguide annuel, propose entre autres la morue Gaspé Cured, un poisson salé et séché sur des vigneaux extérieurs, une spécialité d’ici reconnue mondialement.

5, rue de la Victoria, Rivière-au-Renard

Dans la région de la Baie-des-Chaleurs, la Poissonnerie Carleton met à la disposition de sa clientèle gourmande une pléthore de produits frais, congelés, fumés, salés, marinés et transformés, dont l’arrivage varie selon les saisons. Annexé à la poissonnerie, le bistro-cantine Le Frigidaire valorise ces poissons et fruits de mer à travers des plats réconfortants — poutine de la mer, fish and chips, moules et frites, etc. — à apprécier en terrasse ou pour emporter.

5, rue de la Gare, Carleton-sur-Mer

Côte-Nord

Avec 1300 kilomètres de littoral, la Côte-Nord est une région riche en produits de la mer. Certifiée elle aussi Fourchette bleue, la Pêcherie Manicouagan propose un large éventail d’espèces dans ses quatre poissonneries situées aux Escoumins, à Baie-Comeau, à Portneuf-sur-Mer et au Saguenay. Il est, par exemple, possible de se procurer du crabe des neiges, pêché de façon durable dans le Saint-Laurent jusqu’au mois de juin, du flétan de l’Atlantique ou encore de la mactre de Stimpson, ce mollusque moins connu au goût délicat et sucré qui est récolté jusqu’en octobre. Un service de restauration est offert à la Poissonnerie Les Escoumins, permettant aux habitants comme aux touristes de se délecter d’une chaudrée de mactres de Stimpson, d’une guédille au crabe ou encore d’un tartare aux deux saumons.

152, rue St-Marcelin Ouest, Les Escoumins (Poissonnerie Les Escoumins)

Québec

Sur la route de l’Aéroport, à L’Ancienne-Lorette, la Poissonnerie Québec-Océan vient tout juste de fêter ses 20 années d’existence. Au comptoir, des poissons d’ici et d’ailleurs, comme du saumon du Nouveau-Brunswick, du turbot de la Gaspésie et du flétan de Rimouski, des produits fumés et salés ainsi que des mets préparés et congelés, allant de la lasagne aux fruits de mer au pâté de morue et au tartare de homard. Autant de plats à déguster sur-le-champ ou à apprécier plus tard, pour un rappel nostalgique de la belle saison !

1699, route de l’Aéroport, L’Ancienne-Lorette

Cantons-de-l’Est

La Poissonnerie Cowie, située à Granby, respecte les pratiques de pêche et d’aquaculture responsables et fait partie des 200 établissements reconnus par Fourchette bleue. Originaire du Saguenay, le propriétaire, Jacques Martin (alias Cap’tain Jack), a travaillé comme pêcheur en Gaspésie pendant une dizaine d’années avant d’acquérir la poissonnerie et de partager sa passion. Celle-ci propose plus de 30 variétés d’huîtres (Malpèque, Raspberry Point, Beausoleil, Trésor du Large, etc.), des prises de l’Atlantique, mais aussi des produits fins (algues séchées, caviar, etc.).

586, rue Breton, Granby

Laurentides

La Poissonnerie des îles, à Saint-Eustache, s’approvisionne des joyaux de la mer des îles de la Madeleine afin de donner l’occasion aux amateurs du coin et à ceux de passage de se régaler jusqu’en juillet de son homard des îles, dont la pêche est certifiée Marine Stewardship Council (pêche durable et dans le respect de l’environnement marin). Grâce à son réseau de distribution, ce produit distinctif, détenant sa propre étiquette, est également importé dans les différents marchés de la grande région de Montréal.

559, boulevard Industriel, Saint-Eustache

Pour une saine gestion des ressources marines Fourchette bleue a publié en avril dernier sa liste 2023 des espèces à valoriser, qui comprend 14 espèces de poissons, 15 fruits de mer, 2 mammifères et 15 variétés d’algues. Cette année, le capelan, le sébaste de l’Atlantique, le flétan de l’Atlantique et du Groenland, le crabe commun, la crevette nordique, la mactre de Stimpson sont notamment à garder en priorité. Le concombre de mer a, quant à lui, été retiré de la liste en raison de la drague, une technique non durable pour le pêcher, de même que le buccin (bourgot, ou escargot de mer), à cause de la décroissance de sa biomasse qui a été observée dans sept des onze zones de pêche en activité. L’objectif de cette liste annuelle est de faire connaître les espèces méconnues ou sous-exploitées, de favoriser une consommation diversifiée des produits marins du Saint-Laurent, tout en limitant celle de certaines espèces menacées.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

Photo: Les pêcheries gaspésiennes Inc.