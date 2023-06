Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les activités et nouveautés à ne pas manquer.

Mmm… un bon croissant

C’est ce samedi 10 juin que l’on célèbre pour une 12e fois une de nos viennoiseries favorites : le croissant ! Créée en 2012 par Franck Dury-Pavet, à la tête de Fous desserts, et désormais pilotée par l’équipe qui gère la Semaine du burger, de la poutine et de la pizza, la Fête du croissant célèbre chaque année le savoir-faire des boulangers. Ou, plus précisément, leur maîtrise du bon croissant, confectionné avec du vrai beurre, roulé à la main et frais du jour. Tout au long de la journée, aux quatre coins du Québec, en ville comme à la campagne, 67 artisans proposent leurs croissants à petit prix (1,50 $). Profitez-en !

Explosion de saveurs à Sherbrooke

Du 8 au 11 juin, les gourmands sont conviés à la 10e édition de Sherbrooke t’en bouche un coin, un festival de quatre jours consacré aux plaisirs de bien manger, de bien boire et de bien s’amuser, qui se tiendra sur le site du Marché de la gare. La programmation comprend un volet en continu proposant de goûter 25 bouchées dans autant de kiosques, concoctées par 25 chefs à partir des produits de 25 producteurs de la région. Des ateliers de dégustation de vins et de spiritueux, des démonstrations de cuisine sur le barbecue, des activités attrayantes, comme une séance d’initiation au yoga accompagnée d’un verre de mimosa, ainsi qu’un grand méchoui à l’agneau sont aussi au menu. De quoi amplement titiller les papilles cette fin de semaine.

Photo: Tourisme Cantons-de-l'Est

Cadeaux culinaires pour papa

La fête des Pères arrive bientôt et vous ne savez plus quoi offrir au vôtre ? S’il s’agit d’un amateur de barbecue ou de cuisine en général, nous avons des idées pour vous. Tout d’abord, savez-vous que, cette année, la tendance est aux planchas, une plaque de cuisson pour l’extérieur plus saine et plus polyvalente que les grils habituels ? Eh bien, BBQ Québec a créé une plancha d’appoint en acier inoxydable, avec poignées et un réservoir de graisse, qui se dépose sur un barbecue. Les fours à pizza sont également très populaires, même s’ils sont souvent massifs. Mais ce n’est pas le cas de l’Ooni Karu 16, à la fois compact, léger, et qui cuit des pizzas de professionnels en 60 secondes (à une température de 950 °F). Il est même recommandé par l’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ! Enfin, comme tout cuisinier qui se respecte doit posséder, en plus d’un bon couteau de chef, un bon thermomètre pour réaliser des cuissons de viande parfaites, nous vous suggérons le thermomètre intelligent sans fil MEATER+. Pourquoi ? Parce qu’il est sans fil et qu’il calcule et surveille la cuisson tout seul grâce à une application qui a une portée de 50 mètres.

Photo: Meater

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.