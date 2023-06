Les nouvelles tables gourmandes de nos campagnes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Petites pépites de plaisir ancrées dans notre terroir et paysages de carte postale, les tables champêtres et fermières nous sortent de notre quotidien, jalonnent la route de nos vacances et nous font revenir à nos racines. Chaque année, elles sont plus nombreuses à travers la province, plus créatives, plus inspirantes et plus insolites. Alors, partons à la découverte de ces modèles qui réinventent le bonheur de s’attabler à la campagne.

Par définition, une table champêtre ou fermière est un restaurant à la ferme, avec des repas concoctés « du champ à l’assiette ». Depuis quelques années, elle prend différentes formes. On y est tantôt reçu par la dernière génération d’une famille agricole, tantôt par des personnes qui ont choisi de retourner à la terre ou de se lancer dans le vide, afin de vivre en harmonie avec leurs valeurs.

Cette relève bigarrée, qui mêle les genres et les formats, est fascinante à suivre. Elle nous a fait découvrir des menus dégustation, des mariages de producteurs, des événements culinaires éphémères avec des chefs ou des artisans, des lunchs de luxe. Pensons simplement à la ferme Bika de la cheffe maraîchère Fisun Ercan, aux pique-niques champêtres de la Cabane d’à côté, aux grandes tablées épicuriennes organisées à La Ferme des Quatre-Temps, ou encore au Festin dans le champ de la Fromagerie des Grondines. Ces quelques exemples prouvent que la gastronomie champêtre peut être repensée, dépoussiérée, défolklorisée. Et ce grand vent de fraîcheur ne fait que commencer.

Les Cocagnes, ou l’agrotourisme événementiel

Prenons la direction de Frelighsburg, dans les Cantons-de-l’Est. Au coeur de ce paysage formé de collines verdoyantes parsemées de vergers, tout près d’un des plus beaux villages du Québec, un projet surprenant a vu le jour en 2020 : Les Cocagnes.

« Les Cocagnes, c’est une ferme collective et agroécologique créée en réaction à la spéculation des terres agricoles et à la désuétude de lois agricoles. Elle aide de jeunes agriculteurs à s’établir », explique Stéphanie Hinton, fondatrice et gestionnaire de cette initiative.

Les 40 acres des Cocagnes hébergent aujourd’hui, à prix modique, deux petites entreprises agricoles : Les Siffleux (maraîchage diversifié) et Le Rizen (production et transformation de légumes asiatiques), qui vient de remporter le Laurier du producteur de l’année 2023. L’OBNL accompagne également quatre autres entreprises en démarrage, dont un verger et un projet acéricole.

Toutefois, pour que ce nouveau modèle agricole soit viable à long terme, il est nécessaire qu’il mise sur l’agrotourisme. « Nous avons pensé à plusieurs formules, pour finalement tomber sur celle de chefs invités, raconte Stéphanie. Et ça a fonctionné ! Nous les avons convaincus de sortir de leur cuisine et de travailler des produits de notre ferme. »

« Fonctionné » est un euphémisme, puisque pour ce premier été de table champêtre, Les Cocagnes ont réuni… 19 chefs ! Entre le 17 juin et le 24 septembre, pendant 15 fins de semaine, les gourmands pourront profiter d’un menu cinq services concocté par des visages bien connus comme celui de Marie-Fleur St-Pierre (Tapeo et Mesón à Montréal, et Jardin du Bedeau à Kamouraska) et de Joe Thottungal (Thali et Coconut Lagoon, à Ottawa), ainsi que des talents à surveiller comme Francis Moreau (Sardines à Québec) et Xavier Larivière (Fleurs et Cadeaux, à Montréal).

« Comme nous recevons seulement 20 convives à la fois, ce sont des expériences intimes, chaleureuses et authentiques, confie la directrice. Avec en plus un cadre de rêve, puisque la pergola où l’on mange se trouve face à un étang d’un côté, et à des champs de l’autre. Quand on voit le bonheur que ressentent les gens de connecter avec notre ferme et nos produits, notre projet prend tout sens. »

Maison de Soma : l’agrogastronomie exploratoire

Changeons de décor et dirigeons-nous vers Mont-Tremblant, un centre touristique majeur des Laurentides. Ou plutôt à environ dix minutes de là, dans une zone rurale plus calme. À cet endroit, sur une immense terre vierge de 600 acres, deux anciens professionnels de la publicité et du marketing, Edith Foliot et Didier Lortie, ont fondé la Maison de Soma en 2020.

« Depuis que nous nous sommes rencontrés, nous rêvions de vivre et d’élever nos enfants à la campagne, entourés de poules et de champs », raconte Edith, avant que Didier n’ajoute : « Après des années en publicité à promouvoir des compagnies aux valeurs très différentes des miennes, je voulais investir ma créativité autrement, sur une terre. »

Même s’il a accompli un acte de foi en se lançant dans cette grande aventure, le couple n’a pas fait les choses à moitié. Didier est allé se chercher une formation d’agronome, ce qui l’a encore plus convaincu de l’importance de mener une agriculture biologique de qualité et de proximité.

Quant à Edith, elle a peaufiné le modèle d’affaires de la Maison de Soma, basé sur l’agrotourisme et la gastronomie exploratoires. On trouve d’ailleurs déjà sur place des champs et des serres avec 60 types de légumes et 125 cultivars de toutes sortes, une dizaine de ruches, 500 jeunes pommiers, des poules pondeuses et des poulets de grain, un laboratoire d’expérimentations culinaires, une buvette, une boutique. « Nous prévoyons aussi cette année de planter 6000 arbustes de petits fruits (camerise, sureau, cassis, gadelle, etc.) pour développer du cidre et de lancer une table fermière », explique Edith.

Pourquoi autant de variétés ? « Parce que nous avons le luxe de produire dans une logique de découvertes gourmandes, et non de paniers à fournir chaque semaine. Nous pouvons donc laisser libre cours à notre imagination culinaire », indique Didier, passionné des cuisines japonaise et mexicaine, ainsi que des lactofermentations.

Le 1er juillet, la ferme ouvrira officiellement ses portes avec une première proposition gourmande, du mercredi au dimanche en journée, sous forme de boîtes à lunch qu’il sera possible de déguster sur des tables à pique-nique ombragées dans un champ de fleurs sauvages, ou bien à l’intérieur, dans la buvette. « Selon notre production, les boîtes contiendront des légumes marinés, des soupes froides, du fromage fumé maison, des crêpes au chou à la japonaise, du bao de poulet fumé, des beignets au beurre de pommes, et bien d’autres choses », promet le couple, qui proposera aussi une belle carte de vins nature, de cidres fermiers et de bières microbrassées pour accompagner le repas. Un concept original à découvrir !

D’autres concepts innovants • La Ferme Brasserie rurale — Cette ferme biologique située à Shefford (Estrie) a une spécificité : elle cultive les houblons et céréales de ses bières de terroir. On peut profiter de sa belle terrasse champêtre, tout en se régalant de formules de partenaires locaux, comme les charcuteries de La Bouchère. • Terre à boire — À Saint-Blaise-sur-Richelieu (Montérégie), voici une autre brasserie doublée d’une distillerie, du grain à la bouteille. Elle propose également cet été des formules gourmandes mitonnées par la ferme Bika et la cantine mexicaine mobile Sabi Plats cuisinés. • Les Mal-Aimés — Nouveau projet à Cookshire-Eaton (Estrie) unissant le chef et maraîcher Yannick Côté (Jardinier déchaîné et Cuisinier déchaîné) ainsi que le chef Daniel Charbonneau (L’Empreinte), le restaurant Les Mal-Aimés, qui ouvre cette semaine, mêlera cadre fermier et cuisine gastronomique. Au programme, un menu dégustation de 10 services cuisiné notamment sur feu de bois et des paniers gourmands.

