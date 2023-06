BBQ Québec: tout feu tout flamme pour le gril

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les frères Maxime et Jean-Philippe Lavoie sont des passionnés de barbecue. Le genre de gars qui cuisinent sur leur gril du déjeuner au souper, été comme hiver. Le genre qui n’a ni four micro-ondes, ni grille-pain, ni mijoteuse, juste 12 barbecues différents. C’est bien simple : les entendre parler du gril avec autant de ferveur donne envie de s’y mettre aussi. Cet enthousiasme leur a bien servi puisque leur entreprise, BBQ Québec, fondée il y a dix ans, ne cesse de croître… et le nombre de ses adeptes aussi ! Rencontre avec ces deux entrepreneurs aux idées de grandeur.

Si les frères Lavoie travaillent de concert sur la plupart des projets de l’entreprise, ils ont chacun leur titre respectif au sein de BBQ Québec. Jean-Philippe (« JP ») est le « master » du barbecue et Maxime (« Max ») en est le « gourou ». Ils s’expliquent : « Mon frère travaille fort pour maîtriser toutes les passions qu’il a, et ce, depuis qu’il est très jeune », admet Max, à propos de son frangin. Et ce dernier de renchérir : « Max, il te transmet sa passion dès qu’il se met à t’en parler. Après avoir jasé avec lui, tu as l’impression de connaître ça, le barbecue. »

Malgré les neuf années qui les séparent, les « bros », comme ils se surnomment, ont une grande complicité et beaucoup d’admiration l’un envers l’autre. Une chimie qu’ils entretiennent depuis l’enfance.

Pour la petite histoire

Max Lavoie, l’aîné, assemble des barbecues depuis qu’il a 12 ans. Dans la quincaillerie de ses parents, sur la Rive-Sud, dans la région de Québec, il apprend comment fonctionne le gril, il se renseigne sur les meilleures marques et sur les accessoires. Son jeune frère le regarde faire, ébahi.

Quelques années plus tard, Max connaît tellement bien les produits que c’est lui qui se met à conseiller les clients. C’est d’ailleurs dans ce même local qu’il ouvre sa première boutique spécialisée en barbecue, en 2013. L’engouement est fort : l’année suivante, une première succursale BBQ Québec voit le jour à Sainte-Foy. Une autre ouvrira ses portes en 2015 à Boucherville, puis une autre en 2016, à Laval. Les frères Lavoie se mettent à participer à des compétitions internationales (et à les gagner !), à publier des livres, à donner des cours et à créer des produits alimentaires.

Changement de moeurs

« Il y a dix ans, les gens ne cherchaient qu’à s’acheter un barbecue fiable, souvent au gaz, pour faire griller burgers et saucisses », se souvient celui qui était alors heureux de fournir la marchandise, sachant très bien que ses clients satisfaits en redemanderaient. Maintenant, « ce n’est pas rare que les gens aient plusieurs barbecues : un au gaz, un autre au charbon, un four à pizza… Parfois, ça va jusqu’à sept ! »

Selon ses observations, les Québécois cuisinent beaucoup plus souvent au barbecue qu’avant, mais aussi beaucoup plus d’aliments différents. « Les gens se cuisinent des plats simples au barbecue la semaine, et la fin de semaine, ils vont se gâter avec le four à bois ou le four à pizza, un fumoir ou une plancha », fait remarquer JP.

Même si le steak et les saucisses restent les favoris du gril des clients de BBQ Québec, Jean-Philippe avoue se faire demander de plus en plus comment cuisiner les légumes et le tofu, mais aussi des pièces de viande plus complexes, comme la brisket ou le tomahawk.

C’est d’ailleurs de là qu’est venue l’idée des cours BBQ Québec : « On voulait outiller les gens qui venaient s’équiper. Tu investis dans un super beau barbecue, mais tu sais juste faire des hot-dogs ? Ça n’a pas de sens ! » estime le benjamin, qui donne lui-même les populaires ateliers.

Prochaine étape ?

La conquête du monde. C’est en effet ce qui motive les frères Lavoie : « Prouver au monde entier que le Québec est une référence dans le monde du barbecue, qu’on est des gens créatifs et travailleurs », déclare Max.

C’est à coups de compétitions internationales que Maxime et Jean-Philippe mettent BBQ Québec « sur la map », et ce, plusieurs fois par année. « On le fait pour le challenge, pour le fun et pour la notoriété. Dans cet ordre », déclare Jean-Philippe. « Ça prouve qu’on sait ce qu’on fait. Ça prouve que tu peux nous faire confiance quand tu viens dans nos boutiques. »

Et après ? On verra, peut-être pousser des succursales BBQ Québec un peu partout dans le monde. Max et JP ont déjà la Floride et la France dans leur mire.

« On est de vrais de vrais tripeux, conclut JP. On invente des barbecues, on en monte, on en nettoie, on en essaie, on en possède. On connaît ça, pour vrai ! »

En chiffres • 62 000 membres sur le groupe Facebook « BBQ Québec : techniques et recettes sur le BBQ »

• 1200 cours donnés en présentiel

• 25 marinades sèches et 15 sauces créées par BBQ Québec

• 3 livres publiés sur l’art du barbecue

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.