Des festivals de musique en pleine nature

De plus en plus de festivals ont lieu dans des champs, dans la forêt ou au sommet d’une montagne. Leur point commun : le désir d’allier musique et nature pour faire vivre une expérience unique aux spectateurs.

Depuis le mont Béchervaise, la vue constitue déjà un spectacle à elle seule. Au-delà des arbres qui bordent les pistes empruntées par les skieurs en hiver et les cyclistes en été, la baie de Gaspé et les montagnes de Forillon composent un tableau parfait.

Sur la nouvelle scène permanente, Dominique Fils-Aimé demande au public de ménager ses applaudissements. « On veut créer une bulle. On va entrer dans cette bulle, tous ensemble. » Debout, assis sur des bancs de bois ou sur des chaises Adirondack, les spectateurs semblent aussi envoûtés par sa voix que par le décor naturel. Pendant ce temps, des bambins laissent libre cours à leur irrépressible envie de gambader. Impossible de ne pas sourire devant la scène — sans jeu de mots.

Photo: Roger St-Laurent

Il faut compter environ 25 minutes pour atteindre le sommet du mont en télésiège. En tournant la tête, on prend la mesure du paysage grandiose qu’on laisse derrière nous. « C’est une expérience de juste se rendre en haut, confiait quelques jours avant le spectacle Marie-Michèle Plante, codirectrice générale du Festival Musique du bout du monde. C’est ce que nous souhaitons développer. Oui, les gens viennent voir des artistes, mais ils viennent aussi à la rencontre du territoire. » Preuve tangible de l’impact de ce festival sur la communauté, la nouvelle scène permanente sera aussi utilisée pour différents événements et par divers organismes le reste de l’année.

Quelques heures plus tard, alors que des tons orangés coloraient l’horizon, Klô Pelgag a pris place devant un piano à queue de 1896 sur une petite scène au Cap-Bon-Ami. Si le festival en est à sa 19e édition, c’est la douzième fois qu’un artiste accueillait le jour en compagnie des festivaliers au parc national Forillon. Munis de chaises de camping et de couvertures, les spectateurs ont pu se réveiller doucement avec des versions épurées des chansons de l’artiste. Un lever du soleil dont chacun se souviendra longtemps.

Les deux premiers jours du festival, la pluie diluvienne a forcé les organisateurs à trouver un lieu au sec pour certaines prestations prévues à l’extérieur, dont celles de Lara Klaus et d’Elliott Maginot. « Il faut que ça reste sécuritaire pour les artistes et pour le public, dit Marie-Michèle Plante. Si on a un doute, on trouve un plan B. »

Sous le chapiteau, à l’Arche, des spectateurs n’ont quant à eux pas hésité à étendre leurs vêtements trempés sur les estrades. « Quinze minutes plus tard, ils faisaient du body surfing sur La Bottine souriante », se souvient la codirectrice en riant.

C’est sans doute ce qui fait la magie de l’événement : tout y est possible. Il arrive aussi que les éléments deviennent partie prenante du spectacle, comme ce fut le cas au lever du soleil au Cap-Bon-Ami avec Elisapie en 2019. « La pluie est devenue comme un autre instrument », se rappelle Marie-Michèle Plante.

« On emprunte un espace à la nature, dit-elle. On a beau essayer de contrôler tous les éléments autour, c’est elle qui aura le dernier mot. C’est elle qui contrôle l’expérience des festivaliers. »

L’édition 2023 aura bien représentéce désir de rencontres et d’ouverture sur le monde. Entre l’esprit festif de Bohemian Betyars, groupe basé à Budapest qui marie punk-rock, ska et musique traditionnelle hongroise et tzigane, le mélange de rumba congolaise, de sebene et de mutuashi (musique du village natal de l’artiste) de Naxx Bitota et le reggae de la Canado-Jamaïcaine Ammoye, Gaspé a vibré aux sons d’ici et d’ailleurs jusqu’au petit matin. Spectacles gratuits et payants, arts de rue, yoga sur la plage, DJ… Têtes grisonnantes comme fêtards à peine majeurs ont tous semblé y trouver leur compte.

Des Cantons-de-l’Est aux Laurentides

Le même week-end, le festival Colline, à Lac-Mégantic, a aussi connu son lot de défis causés par les pluies abondantes de l’été avant même la tenue de l’événement. Après deux éditions dans le champ des Lavallée, l’équipe a pris la décision de déplacer le site principal. « Colline déménage au pied de la colline », a annoncé l’instigateur, Hubert Lavallée-Bellefleur, peu avant la 3e édition. C’est après avoir produit le spectacle Rallumer les étoiles dans le champ de son père, en 2020, que le fondateur a réalisé qu’« amener l’électricité dans un champ, ça se fait ! ». Cette année, Jean-Michel Blais, Daniel Bélanger, Lisa LeBlanc, Alfa Rococo, Hamson Éli et Super Plage ont pris part à l’aventure, magnifiée par l’environnement.

Photo: Christophe Roberge

Se décrivant comme un festival nomade, Contre-Courant invite pour sa part les mélomanes dans les Hautes-Laurentides et en Mauricie en 2023. Après une première édition au parc Jean-Drapeau et une seconde chez Miels d’Anicet, les fondateurs ont eu envie d’accueillir les spectateurs dans un nouveau site. « L’île Saint-Quentin est la nouveauté cette année. Elle se trouve au coeur de Trois-Rivières », précise Sandra Armstrong, cofondatrice de l’événement.

Les 19 et 20 août, Martha Wainwright et Philippe Brach se produiront chez Miels d’Anicet, à Ferme-Neuve. Le 26 août, Milk & Bone et Täbï Yösha prendront place sur une scène flottante sur l’île Saint-Quentin, autour de laquelle les spectateurs assisteront dans des embarcations non motorisées. Les 25 et 27 août, ce sera au tour de Ghostly Kisses, de Common Holly, de Thierry Larose et d’Étienne Dufresne de faire vivre leur musique sur l’eau.

Photo: Adrian Villagomez

Peu importe le type de scène, le lieu fait partie intégrante de l’expérience. « Nous commençons à 19 h pour profiter du coucher du soleil. Nous voyons les lieux, puis nous terminons avec une structure d’éclairage qui souligne leur beauté. » Un maximum de 300 personnes peuvent assister à chacun des spectacles. « Nous avons le désir d’amener les gens à reconnecter avec la nature avec des spectacles plus intimistes », explique-t-elle. Chose certaine, la reconnexion se vit mieux quand on a un bon imperméable !

D’autres spectacles au grand air en août • Les 24, 25, 26 et 27 août, Live à Lost River propose « un parcours musical en immersion dans la nature orchestré par Patrick Watson et Rebecca Foon ». Chaque soir, les mêmes artistes offriront des prestations dans un lieu tenu secret, en pleine forêt. Prix d’un billet adulte, incluant un repas végétarien : 190 $. • La harpiste Annabelle Renzo, qui invite les mélomanes à prendre le thé dans le loft suspendu de Sérénité sonore, propose aussi des concerts dans la nature, notamment lors d’une croisière à travers les îles de Boucherville avec Navark le 27 août. • Entre boisé et ciel étoilé, la pianiste Alexandra Stréliski et Flore Laurentienne livreront des concerts intimistes sur la scène extérieure de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, à Joliette, les 24, 25 et 26 août.

