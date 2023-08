Le cuir de pomme, une matière d’avenir ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Et si on vous disait que votre prochain sac à main sera fait de cuir de pomme ? Si, si, ça existe ! D’ailleurs, des entreprises d’ici produisent déjà des accessoires de mode à partir de ce matériau inusité fabriqué avec des résidus végétaux issus de l’industrie agroalimentaire. Même Tesla a troqué le cuir animal pour le cuir végane dans ses voitures. Ce n’est peut-être là que le début d’une nouvelle ère pour le « faux cuir ».

Alors que la fourrure et le cuir véritable sont en perte de vitesse auprès d’une certaine clientèle, les matériaux dits « végétaliens » prennent du galon. Mais voilà : malgré leur texture rappelant étonnamment le cuir et leur empreinte environnementale supposément plus intéressante que celle du PVC, les textiles à base de polyuréthane (PU), souvent présentés comme du cuir « végane », demeurent… du polyuréthane, justement, c’est-à-dire issus de dérivés du pétrole.

En Europe, des fabricants de cuir végétal ont donc émergé au cours de la dernière décennie, notamment au Danemark et en Italie, chef de file dans le domaine de la maroquinerie. Résultat : un matériau malléable et résistant qui permet de récupérer des résidus de pommes (autant la pelure que le coeur des fruits) auprès d’entreprises alimentaires et de cidreries.

« Le marc de pomme est d’abord transformé en poudre, puis cette poudre est mélangée à du polyuréthane à base d’eau », explique Maddie Ciccone, designer pour la marque montréalaise Riona, qui a lancé un peu plus tôt cet été une collection éphémère de sacs à main faits à partir de ce matériau novateur importé d’Italie, le Pellemella, composé de 15 % de déchets de pommes. Ce qui permet de réduire d’autant la quantité de PU nécessaire à sa fabrication.

Cette même technologie italienne a aussi inspiré un projet éducatif d’initiation à l’entrepreneuriat au collège Sainte-Anne de Lachine, dans l’ouest de Montréal. Vendues sur le Web, les chaussures en cuir de pomme de l’entreprise-école Scoloco ont été imaginées par des d’élèves de 4e et de 5e secondaire et sont actuellement produites de manière éthique au Portugal.

Cuir de pomme 100 % québécois

Si la plupart des cuirs de pomme actuellement sur le marché québécois sont importés d’Europe, la styliste Fannie Laroche promet de changer la donne. « Je trouvais qu’il manquait de solutions de rechange au cuir, que j’aime, mais que je ne veux plus consommer », explique celle qui a adopté le mode de vie végétalien.

Son entreprise, Flaura, cuir végétal, produira localement dès cet automne une matière revalorisant les résidus de pommes provenant de vergers de la Montérégie, où elle habite. À la différence d’autres matériaux du genre, son cuir de pomme ne contiendra pas de PU. La formulation « 100 % biosourcée », en instance de brevet, a été élaborée par son associé, le chimiste spécialisé en valorisation des déchets Gregory Hersant. Essentiellement, le textile contiendra de 30 % à 40 % de poudre de pomme et des biopolymères. « Tous les ingrédients proviennent de végétaux », fait valoir la styliste. Même les teintures utilisées seront végétales, par exemple du carbone pour le noir. La coloration naturelle du cuir de pomme — caramel — sera aussi mise en valeur. « Notre objectif, c’est d’offrir des couleurs neutres et intemporelles qui vont de pair avec la philosophie derrière le matériau. »

Les débouchés seraient nombreux, juge-t-elle par ailleurs. Déjà, quelques créateurs de mode d’ici se sont montrés intéressés par le produit. On pourrait donc trouver le cuir de pomme québécois sur les tablettes dès le printemps 2024. À plus long terme, Fannie Laroche admet lorgner du côté des fabricants automobiles.

Chose certaine, on n’a pas fini d’entendre parler des cuirs végétaux, d’autant que la technologie fonctionne également avec d’autres matières premières, comme les champignons ou le café. Des initiatives du genre ont d’ailleurs déjà vu le jour ailleurs sur la planète. Une voie à explorer sur le chemin vers la réduction du gaspillage alimentaire, conclut la femme d’affaires.

Accessoires en cuir de pomme Curieux de mettre le cuir de pomme à l’épreuve ? Deux options conçues par des marques d’ici. 1. Un grand fourre-tout polyvalent, modèle Amber, de Riona : 109,99 $ (offert en édition limitée jusqu’au 1er octobre dans tous les magasins Bentley et en ligne.) 2. Des chaussures unisexes Sneakers AnimLOGO, de Scoloco, à partir de 285 $.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.