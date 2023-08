Des livres qui font voyager ou cuisiner

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les collaborateurs du cahier Plaisirs présentent leurs oeuvres coups de coeur d’auteurs d’ici autour du voyage, du plein air ou encore de la bonne chère, en ce 12 août où acheter un livre québécois est devenu une tradition.

Ma cuisine

(Hélène Laurendeau, Saint-Jean Éditeur, mars 2023, 34,95 $)



Présente dans nos médias depuis plus de 35 ans, la sympathique nutritionniste et communicatrice gourmande Hélène Laurendeau nous a fait un magnifique cadeau au printemps : un tout premier livre de recettes. Ma cuisine constitue la version moderne de nos petits plats personnels, aux secrets glanés auprès de nos parents, amis, chefs et producteurs préférés, ou bien lors de voyages. Parmi les 80 recettes (et tout autant d’histoires) qu’elle a sélectionnées, Hélène Laurendeau nous fait ainsi connaître des pans gourmands de sa vie : des classiques familiaux, des recettes nutritives (mais pas diète !), des astuces antigaspi, d’autres pour se simplifier la vie. Bref, il s’agit d’un livre accessible, coloré et sincère qui fait du bien. On aime !

Sophie Ginoux

Salade, pizza, vin. Et tant de bonnes choses d’Elena

(L’équipe du restaurant Elena, KO Éditions, mai 2023, 44,95 $)

Nommé parmi les 10 meilleurs nouveaux restos au Canada selon le magazine enRouted’Air Canada en 2018, le restaurant Elena demeure une excellente adresse du quartier Saint-Henri à Montréal. C’est donc un pur bonheur de retrouver les délicieuses recettes de Janice Tiefenbach, Stephanie Mercier Voyer, Ryan Gray et Marley Sniatowsky dans un seul et même ouvrage. Coup de coeur pour les recettes de salade de tomates et artichauts avec chapelure grillée, et la pizza giardino aux herbes fraîches, pesto de pistaches, mozzarella di bufala et amandes grillées.

Catherine Lefebvre

Les Filles Fattoush. La cuisine syrienne, une cuisine de coeur

(KO Éditions, octobre 2021, 29,95 $)

La cuisine syrienne est une cuisine de partage. Ce livre de recettes est un incontournable pour réaliser des plats aussi conviviaux que délicieux aux saveurs moyen-orientales. On y trouve des recettes de mezzés, de salades, de soupes, de plats principaux et même de desserts. Si ce livre est un vrai baume pour l’âme avec des photos qui font saliver, il le devient encore plus lorsque l’on connaît le projet qui est derrière. L’autrice Adelle Tarzibachi a cofondé les Filles Fattoush pour donner une expérience de travail à des réfugiées syriennes en mettant à profit leur héritage culinaire. On nous les présente justement dans le livre. Leur histoire est touchante et on comprend pourquoi ce livre a eu autant de succès. Bonne nouvelle : un autre livre sera publié cet automne !

Marie-Claude Di-Lillo

Le Québec à vélo. À la rencontre des acteurs de la transition écologique

(Museo Éditions, juin 2023, 39,00 $)

Cette traversée du Québec à vélo a donné lieu cette année à un documentaire éponyme, réalisé par Jean-Pierre Duval, et à ce remarquable carnet de voyage abondamment illustré. Celui-ci retrace l’aventure de Denis Hamel, auteur d’ouvrages sur le cyclotourisme, et de l’illustratrice Virginie Egger depuis Laurentides jusqu’à la Côte-Nord en passant par la Gaspésie. Mais le vélo n’est qu’un prétexte pour aller au-devant de personnes, de collectivités et d’organismes engagés dans la préservation de l’environnement. Chemin faisant, le récit dévoile les initiatives inspirantes de passionnés de la nature qui veulent contribuer à faire bouger les choses, un geste à la fois.

Nathalie Schneider

D’autres histoires à dormir dehors. 20 000 km à vélo, de l’Asie à l’Amérique du Sud

(Jonathan B. Roy, Vélo Québec Éditions, février 2023, 39,95 $)

Bien plus que de simples descriptions touristiques, les carnets de voyage de ce juriste-ingénieur-aventurier forment de foisonnantes incursions socioculturelles, parfois mâtinées de politique, souvent ponctuées d’anecdotes, toujours bien illustrées. Au gré de ses 20 000 kilomètres de pérégrinations à vélo entre Kuala Lumpur et Lima, l’auteur profite d’une hospitalité que l’on croit révolue, repousse les limites de son endurance et croise toute une galerie de personnages, du vagabond cycliste à l’exilé au vécu tragique, entrant de plain-pied dans la vraie vie du vrai monde. Avec son empathie, son regard curieux et sa plume teintée d’humour qu’il sait tremper dans l’autodérision, l’auteur rend humaine et accessible son aventure.

Gary Lawrence

