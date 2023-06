7 idées cadeaux de dernière minute pour la fête des Pères

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Voici quelques idées dernière minute pour gâter votre papa ou celui de vos enfants, et ce, quel que soit son profil de père (et d’homme).

1. Papa amateur de cocktails

On le sait, le Québec est passé maître dans l’art de la distillerie, avec des gins et des vodkas qui n’ont rien à envier aux spiritueux venus d’ailleurs. Mais place maintenant à la tequila d’ici ! Certes, le sirop d’agave bleu qui lui sert de base provient du Mexique, mais il est ensuite fermenté dans les Cantons-de-l’Est, puis distillé dans un alambic en cuivre et assemblé avec de l’eau pure et cristalline du petit village de Cherry River. Car c’est en effet la distillerie Cherry River — propriété de l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré, qui s’est lancé en famille dans l’aventure des spiritueux il y a cinq ans — qui propose cette première tequila produite localement, dont les notes discrètes de poivre, d’agrumes et d’herbes sauront ravir les fins palais des papas amateurs. À déguster seule ou comme base de cocktails estivaux. 39,75 $ à la SAQ

Photo: Cherry River

2. Papa gourmet local

C’est l’un des secrets les mieux gardés, mais il faut savoir que le Québec est un producteur de caviar sauvage. Le lac Saint-Pierre (entre Trois-Rivières et Sorel-Tracy) est en effet l’un des derniers au Canada et dans le monde à détenir un permis pour pêcher l’esturgeon sauvage, dont les oeufs matures de la femelle sont les seuls à pouvoir arborer l’appellation « caviar ». Un mets bien différent d’un caviar de poissons d’élevage. Les papilles d’un papa gourmet ne s’y tromperont pas au moment où ces petites billes vert foncé, presque noires, à la texture tendre et au goût légèrement herbacé et salé, éclateront en bouche ! Caviar du lac Saint-Pierre, 159 $ le pot de 114 grammes. Disponible dans quelques poissonneries, dont La Mer, 1840 boulevard René-Lévesque Est, à Montréal

Photo: Simmer International

3. Papa derrière les fourneaux

Si, à la maison, c’est papa qui cuisine, sa fête est l’occasion rêvée de lui permettre de renouveler ses recettes en allant puiser dans le terroir local. Épices du cru propose, par exemple, un trio cadeau Épices boréales — baies de genièvre, poivre des dunes, pousses de sapin baumier — idéal pour s’initier aux saveurs de la cuisine nordique sauvage, tant dans les plats salés que dans les desserts. 40 $, au marché Jean-Talon (Montréal) et dans divers autres points de vente : epicesdecru.com/points-de-vente

Photo: Épices de cru

4. Papa écolo-voyageur

Si, comme l’autrice de cet ouvrage, nulle autre que notre collaboratrice Marie-Julie Gagnon, votre papa adore se balader aux quatre coins de la planète, mais que sa conscience environnementale l’empêche désormais d’en profiter à fond, courez lui acheter Voyager mieux, est-ce vraiment possible ?(Éditions Québec Amérique). Il y trouvera une multitude de pistes pour devenir un voyageur éthique et responsable sans pour autant renoncer à voir du pays. 22,95 $, en librairie

Photo: Québec Amérique

5. Papa actif (et stylé)

Le papa actif tombera forcément sous le charme des chaussettes en laine mérinos de la marque Smartwool, avec régulation naturelle de la température et résistance aux odeurs garanties ! Qu’il soit randonneur, cycliste, joggeur, skieur ou promeneur du dimanche, du genre classique ou plus exubérant, vous trouverez chaussette à son pied et comblerez son besoin de confort sans faire de compromis sur le style, bien au contraire. Avec le risque cependant qu’il ne veuille plus les quitter ! À partir de 25 $, chez MEC, L’Équipeur, Sports Experts et autres boutiques de plein air

Photo: Smartwool

6. Papa pas très ponctuel

Si le papa qui partage votre vie est du genre à ne pas toujours être à l’heure, vous pouvez lui faire passer (subtilement) le message en lui offrant une montre ! Élégantes et épurées, les montres solaires Solios raviront ceux qui se soucient de l’environnement, celles-ci étant fabriquées avec des matériaux recyclés, tout en fonctionnant sur batterie solaire. De plus, pour chaque modèle vendu, la marque reverse 1 % au Rainforest Trust pour la préservation de la forêt tropicale. À partir de 335 $, dans certaines boutiques Simons

Photo: Solios

7. Papa romantico-aventurier

Pour le papa qui aime se dépasser, mais affectionne également de passer une soirée en amoureux à contempler les étoiles, une nuit dans le parc national du Mont-Mégantic est le cadeau tout trouvé. En retrait du sommet du mont Saint-Joseph, la SEPAQ a installé un minirefuge dans un ancien conteneur recyclé, avec vue imprenable sur la chaîne des Appalaches et un lever de soleil immanquable. Vu sa situation à 1045 mètres d’altitude, la montée de 3,7 km est certes raide et escarpée, mais le panorama en vaut la chandelle ! Un conseil : ne surtout pas oublier de glisser deux coupes et sa bouteille préférée dans le sac à dos de monsieur… Réservation par téléphone au 1 800 665-6527. À partir de 29,75 $ par adulte et par nuit, tarification d’accès au parc en sus

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.