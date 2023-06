Honeyrose: décor et menu invitants pour touristes et Montréalais

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le Quartier des spectacles est l’un des pôles les plus attractifs de Montréal. Encouragé par l’énergie vibrante que dégage le secteur, l’hôtel Honeyrose vient d’ouvrir ses portes et, outre son décor invitant, il propose une offre gastronomique destinée à une clientèle autant locale qu’internationale. Visite guidée.

C’est en pénétrant dans le hall d’entrée du Honeyrose qu’on découvre le cachet unique de cet hôtel de Montréal. Le décor à la fois chic et décontracté du premier étage est inspiré des années 1920. On reconnaît la touche du designer d’intérieur Zébulon Perron, qui signe ici un autre projet commercial d’envergure.

Les espaces communs de l’hôtel se veulent invitants. On mise sur le rose ancien, le crème et le vert-de-gris pour les sofas du hall, qui appellent à la détente. L’omniprésence du bois sur les murs, les détails décoratifs dorés, le marbre hachuré, les lustres circulaires flamboyants ainsi que les jeux de miroirs évoquent le style Art déco.

L’hôtel-boutique fait partie de la gamme exclusive Tribute Portfolio par Marriott et comporte 143 chambres et 22 suites dont le confort moderne est signé par la firme de design Provencher Roy. Au 15e et dernier étage de l’hôtel se trouvent un gym, un studio Essentrics, une grande piscine avec un bain à remous, un sauna et une terrasse. Du 16e au 35e étage, des appartements locatifs sont offerts.

Gastronomie conviviale et offre locale

Si le décor de l’hôtel a été réalisé de manière à « éveiller les sens » et à proposer une expérience reflétant « l’art de vivre montréalais », selon le site Web de l’hôtel, l’offre culinaire suit aussi cette logique. Voici une bonne idée de l’engagement qu’a pris l’hôtel : le restaurant Commodore, qui s’apparente à une brasserie française, mais qui offre un menu composé en partie de spécialités montréalaises ou locales ; le Commodore Café, qui propose des cafés d’un microtorréfacteur montréalais ; et une buvette (la vocation de soir du Commodore Café), qui sert des vins nature du Québec. « Une des valeurs reliées à la mission de Tribute Portfolio, c’est que l’hôtel soit ancré dans son quartier, ce qui implique d’offrir des options qui conviennent à notre clientèle locale et qui reflètent aussi la gastronomie montréalaise », explique Émilie Gosselin, directrice marketing du Honeyrose. Comme l’hôtel est situé dans le Quartier des spectacles, la priorité a été accordée à la rapidité du service, pour permettre aux clients de manger avant d’assister à leurs concerts.

Pour diriger les différents services alimentaires proposés par l’hôtel, dont la cuisine du Muze Lounge Terrasse, où on sert des repas légers d’inspiration californienne, ainsi que celle du service banquet — mis en valeur dans la superbe salle Julia Child —, on a fait appel au chef Gregory Faye. Choisi par le directeur général, Steve Lavergne, pour sa grande expérience hôtelière, notamment à l’hôtel Place d’Armes, mais aussi dans des restaurants prestigieux de Paris et de Montréal — Georges V et Maison Boulud, notamment —, le chef a dû faire un compromis dans son offre culinaire.

« On m’a confié le mandat d’offrir une cuisine raffinée mais conviviale pour que la clientèle de passage puisse bien manger sans que cela soit trop long, explique le chef. On a misé sur de bons producteurs locaux pour proposer une gastronomie à l’image de Montréal — savoureuse, saisonnière, le plus possible, et facile d’accès. » Il ajoute qu’il a été inspiré par la beauté de son lieu de travail, mêlant l’Art déco au design moderne. « Je me suis dit qu’on proposerait une cuisine rappelant ce mélange harmonieux. Un menu composé de plats rétros et de plats contemporains. Comme un hommage à l’hôtel et à son esprit ! » On pourra ainsi trouver au menu du Commodore le pâté en croûte, spécialité du chef, le pâté à la viande du Québec, mais aussi des plats végétariens, comme un steak de tomates Heirloom.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.