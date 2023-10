Une occasion en or de rapatrier les terres de Rabaska en zone agricole

Monsieur le Premier Ministre, votre gouvernement a récemment manifesté l’intention de se porter acquéreur des 271,7 hectares de terres détenues par la Société en commandite Rabaska à Lévis. Ces terres, rappelons-le, avaient été arrachées au territoire agricole du Québec ainsi qu’à l’autorité de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par un décret gouvernemental mal avisé en 2007.

Depuis trop longtemps, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et d’autres acteurs de la société réclament avec insistance le retour des terres évincées du patrimoine agricole de Lévis. L’acquisition prochaine des terrains de Rabaska par votre gouvernement constitue maintenant, Monsieur le Premier Ministre, une occasion en or de réparer l’affront et de rapatrier les 271,7 hectares de terres à la zone agricole permanente québécoise, sous la garde de la CPTAQ.

En voici la raison :

Protocole d’entente

Un protocole d’entente existe entre l’UPA et Rabaska. Il est connu sous le nom de Protocole d’entente entre le Syndicat de l’UPA de Kennedy et la Société en commandite Rabaska. Signé par les parties le 7 juillet 2007, le texte encadre les divers aspects du Projet Rabaska touchant le milieu agricole et prévoit clairement que si le projet est abandonné, Rabaska prendra les mesures voulues pour que les terres retrouvent leur vocation agricole.

Il est prévu à l’article 12 du document que : « Les dispositions du présent protocole lient ou, selon le cas, bénéficient aux Parties et à leurs successeurs et ayant cause. » On y lit que « Rabaska pourra céder l’ensemble des droits et obligations lui résultant des présentes en faveur de toute personne dans la mesure toutefois où le cessionnaire s’engage par écrit au moment de la cession à assumer l’ensemble des engagements contractés par Rabaska auprès de l’UPA et dans un tel cas Rabaska sera libérée de toutes ses obligations et de tous les engagements résultant des présentes. » (Protocole, p. 9)

Addendum

Un addendum a été ajouté au protocole d’entente entre l’UPA et Rabaska le 30 septembre 2013 afin de préciser l’engagement de Rabaska relativement aux mesures à prendre pour assurer le retour des terres en zone agricole advenant l’abandon du projet.

« Non-réalisation du projet Rabaska : Dans l’éventualité où Rabaska décidait de ne pas donner suite à son projet de construire un port méthanier sur les lots visés, elle s’engage à réaliser, conjointement avec le Syndicat de l’UPA de Kennedy, une démarche auprès du gouvernement du Québec visant l’adoption d’un décret ayant pour effet de réinclure en zone agricole les lots totalisant une superficie approximative de 271,7 hectares visés par les décrets gouvernementaux numéro 863-2007 et 917-227… » (Addendum, p. 3)

Question

Le gouvernement du Québec, en lieu et place de Rabaska et en tant que cessionnaire, a l’obligation d’assumer les engagements figurant au protocole d’entente conclu avec l’UPA, afin que la totalité des 271,7 hectares de terre soit retournée à la zone agricole québécoise et placée sous la garde de la CPTAQ. A-t-il l’intention de respecter ses engagements contractuels ?

