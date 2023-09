La Loi sur l’accès à l’information en crise de la quarantaine

Au Canada, les lois relatives à l’accès à l’information visent à donner des moyens d’agir aux citoyens et aux citoyennes et à favoriser une société ouverte et démocratique. Elles leur permettent de demander des documents détenus par les institutions gouvernementales, ce qui favorise la transparence et la responsabilité du gouvernement. Au fédéral, la Loi sur l’accès à l’information garantit ce droit quasi constitutionnel. Mais après 40 ans d’existence, elle montre des signes de vieillesse.

Alors que la Semaine du droit à l’information tire à sa fin, une discussion franche s’impose. Mon expérience de commissaire à l’information du Canada m’a fait constater qu’une culture de complaisance a commencé à s’enraciner au sein de nombreuses institutions fédérales, celles-ci traitant les demandes d’accès comme s’il s’agissait de nuisances, tolérant des retards injustifiés et ne tenant pas compte des obligations législatives.

Certaines institutions fédérales enfreignent la loi quotidiennement, tandis que les demandeurs attendent des mois, voire des années, pour obtenir des documents auxquels ils ont droit. Dans d’autres cas, les institutions refusent carrément l’accès à ces documents.

Pour moi, ce sont des signes clairs d’un manque de leadership et d’engagement en faveur de la transparence.

En mai 2022, l’étude parlementaire sur le système d’accès à l’information du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes m’a permis de souligner l’urgence d’apporter des améliorations au système, y compris des modifications nécessaires à la loi.

Je ne suis pas la seule à être de cet avis : des intervenants issus de différents secteurs ont réclamé des ressources supplémentaires, des outils modernisés et d’autres modifications législatives. Bien que je souscrive à bon nombre des recommandations formulées dans le rapport du comité, publié en juin 2023, le gouvernement n’a pas encore manifesté son intention d’y donner suite.

Je refuse de croire que la nonchalance du gouvernement à faire respecter sa propre loi est acceptable pour la population canadienne, et rien ne me permet d’affirmer que les choses changeront de sitôt. Le gouvernement a déjà signalé qu’aucune modification à la loi ne se profilait à l’horizon, et ses efforts déployés pour réparer le système ont été au mieux léthargiques.

Alors que le gouvernement se lance dans un exercice de réduction des coûts, les dirigeants doivent se rappeler que l’accès à l’information est à la fois un droit quasi constitutionnel et une obligation législative — et qu’il doit être traité comme tel. Il convient donc de fournir les ressources nécessaires aux équipes de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et d’éviter à tout prix de les soumettre à des réductions budgétaires.

Pour ma part, j’ai déjà fait savoir que j’utiliserai tous les moyens à ma disposition, notamment en rendant davantage d’ordonnances et en exerçant des recours devant les tribunaux lorsque les institutions ne respectent pas le droit d’accès. Malheureusement, cela ne suffira pas à réparer un système défaillant. À une époque où la confiance du public dans les institutions gouvernementales se détériore, les difficultés rencontrées en matière d’accès à l’information ont des répercussions qui affectent profondément la santé de notre démocratie.

Il est grand temps que nos dirigeants apportent les changements nécessaires pour que le système d’accès à l’information surmonte sa crise existentielle et réponde aux besoins des Canadiens au XXIe siècle.

