Notre démocratie a urgemment besoin de rénovations

Il y aura bientôt un an que les Québécoises et les Québécois ont été appelés aux urnes et ont élu un gouvernement avec une forte majorité. Mais comment vous êtes-vous sentis au lendemain de cette élection ? Avez-vous eu l’impression, en apprenant les résultats, que les principes démocratiques et la logique mathématique la plus élémentaire n’avaient pas été respectés ? Pourtant, c’est dans le respect des règles présentement en vigueur que quatre partis ayant recueilli collectivement 57 % des votes n’ont cumulé que 28 % des sièges. Le fait que nous ayons toujours un mode de scrutin qui déforme de façon aussi flagrante la volonté électorale de la population est en soi une situation inacceptable, mais ce n’est malheureusement pas le seul problème qui mine notre démocratie.

Commençons par la culture politique dans laquelle nous baignons. Les partis priorisent fréquemment la recherche du pouvoir aux dépens de l’intérêt de la population. Ceci a pour effet que plusieurs engagements électoraux sont conçus spécifiquement pour aller chercher des votes au lieu de s’inscrire dans une vision globale et cohérente, à long terme, d’un projet de société. Un corollaire de ce mode de fonctionnement électoraliste est que certaines promesses importantes sont rompues peu après l’élection. Ce fut le cas de la réforme du mode de scrutin à quatre reprises : par le Parti québécois en 1984 et en 2003, par le Parti libéral du Québec en 2011 ainsi que par la Coalition avenir Québec en 2022.

Un autre enjeu est l’approche dogmatique de certains partis qui fondent leur offre politique sur une idéologie au lieu de s’appuyer sur l’avis des experts et sur les données probantes. Cela s’additionne au climat de partisanerie et d’affrontement qui règne trop souvent à l’Assemblée nationale. La période de questions est régulièrement le reflet de l’entêtement, du manque de collaboration et de l’animosité qui règnent entre les partis.

Le fait que nous nous soyons habitués à cette culture politique ne doit pas nous désensibiliser à l’urgence d’intervenir pour la changer. Nos élus gèrent un budget de plus de 140 milliards de dollars. Leurs décisions ont des impacts non seulement sur tous les aspects de l’organisation sociale, mais également sur l’ensemble de la vie des citoyennes et des citoyens. En parallèle, le monde évolue à toute vitesse. Le Québec ne peut se permettre d’être à la traîne si nous souhaitons pouvoir nous attaquer efficacement aux défis les plus importants de notre époque. La crise climatique, la privatisation graduelle de notre système de santé et la dévalorisation de notre système d’éducation publique requièrent des actions immédiates.

Nous sommes des citoyennes et des citoyens impliqués de longue date et nous sommes déçus par ce que nous constatons. Nous avons la conviction qu’un changement de paradigme s’impose dans la façon d’aborder la politique. Nous sommes conscients qu’il peut sembler ambitieux ou même naïf pour des personnes n’ayant jamais fait de politique de penser pouvoir y arriver, mais nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons donc choisi de tenter l’expérience en amorçant le processus de création d’un nouveau parti : Québec innovant.

Depuis plusieurs mois déjà, nous discutons avec d’anciens élus, des experts et d’autres personnes engagées. Avec leur aide, nous travaillons à mettre en place un programme électoral complet touchant tous les grands axes et toutes les missions de l’État. Au cours de ce processus, nous fondons notre approche sur cinq principales valeurs : le pragmatisme, l’intégrité, l’esprit d’initiative, l’ouverture et le service à la démocratie. Tout ce que nous proposerons devra passer le test de ces cinq valeurs.

Le travail accompli jusqu’à présent nous permet déjà de tirer au moins une conclusion : les Québécoises et les Québécois ont de bonnes idées pour remédier à plusieurs problèmes auxquels nous faisons face. C’est dans la mise en oeuvre que résident les plus grandes difficultés. En faisant collaborer les experts et les citoyens et en abordant la politique sous un angle différent, avec une approche constructive, nous pensons qu’il est possible de réaliser les changements dont le Québec a besoin.

Pour parvenir à accomplir ce projet ambitieux, nous aurons besoin de beaucoup d’appuis de la société civile. Si vous partagez nos objectifs et nos valeurs, nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire ensemble ce nouveau véhicule de changement.

