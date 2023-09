Quand l’État s’efface, que peut le citoyen face à l’itinérance?

Les pouvoirs publics ont investi en 25 ans plus de 500 millions de dollars dans la réhabilitation du quartier Saint-Roch à Québec : le jardin Jean-Paul L’Allier, le siège social de l’Université du Québec, l’INRS, la TELUQ, le centre d’artistes Méduse, le Réacteur d’Olivier Dufour, la démolition du Mail et les crédits d’impôt aux technologies de l’information, ce qui a encouragé l’arrivée importante de résidents et de commerces de proximité.

Plus récemment, 20 millions de fonds publics ont été consacrés à la construction du YMCA dont la Ville de Québec est aussi locataire pour son arrondissement et pour lequel elle paie annuellement 760 000 $ pour gérer ces installations et 32,5 millions de fonds publics pour le déménagement raté du refuge Lauberivière consacré à l’hébergement des itinérants. Depuis, ces deux points de chute sont devenus le carrefour de la démence et de l’indifférence.

Comme cela est rapporté également par Thomas Gerbet de Radio-Canada pour certains quartiers de Montréal et de Gatineau, quotidiennement depuis plus de deux ans les résidents et les commerçants du quartier Saint-Roch à Québec sont exposés aux pires spectacles.

Urine sur les murs des propriétés, excréments humains sur les trottoirs ou les parvis, masturbation et fellations en plein jour sous les yeux des résidents, trafiquants de drogues bon marché profitant des plus vulnérables, beuveries à toute heure du jour et de la nuit sur les plates-bandes et dans les lieux publics, consommation publique de drogues, seringues souillées dans les entrées des propriétés, hurlements et crises psychotiques, déchets abandonnés, vomissements, camping sauvage dans les parcs, souteneur et sa prostituée, bris de fenêtres des résidences et des bureaux, méfaits aux véhicules en stationnement, vol de pneu, motocyclettes sur les trottoirs publics, agressions verbales, crachats au visage, pompiers éteignant des feux de broussaille, toilettes chimiques calcinées, clôtures métalliques autour de lieux publics, immeubles couverts de contreplaqués, incendiaire, ambulances et voitures de police en urgence, etc. sans compter le record de locaux commerciaux à louer.

Un cirque étourdissant jamais vu depuis 35 ans.

Tous ces « marginaux » sont pourtant branchés sur leur cellulaire, leurs drogues et leur alcool à coeur de jour sans que les autorités publiques exigent de leur part une contrepartie ou un engagement à se prendre en main en échange des services mur à mur dont ils bénéficient. Il suffit d’énumérer le cas des toilettes publiques surveillées 18 heures par jour par des agences de sécurité, les repas à rabais, l’hébergement à rabais, l’aide sociale, les services d’assistance sociale et médicale, les ambulanciers, etc.

Le tout sous le regard de touristes, d’enfants et de parents stupéfaits fréquentant le YMCA.

Un constat s’impose : les citoyens, les résidents et les commerçants sont directement menacés dans leur sécurité physique et psychologique depuis plus de deux ans. De plus, leurs propriétés se déprécient dans un tel contexte alors que sur 35 ans d’imposition, plus de 350 000 $ de taxes ont été payées par de nombreux propriétaires individuels pour soutenir le Nouvo Saint-Roch alors que les services communautaires qu’ils ont subventionnés sont souvent exemptés de taxes. Il s’agit paradoxalement d’une très mauvaise utilisation de la taxe foncière dont se réclament pourtant les villes.

Devant un tel sommet de déchéance, force est de constater que les autorités publiques, ministres, maires et fonctionnaires d’agences de santé ont démissionné et ont abandonné leurs citoyens à un no man’s land juridique, à un ghetto sans ordre public et à un état de non-droit. Les policiers protègent les employés municipaux qui font le ménage des parcs mais on leur interdit de faire cesser l’intolérable. L’État s’est volatilisé. Que doivent faire les citoyens dans de telles circonstances ?

De petites propriétés à échelle humaine ou des coopératives d’habitation créent davantage les conditions d’une autonomie véritable des personnes itinérantes au lieu des supermarchés de l’hébergement. Il faut exiger des comptes et des résultats des bénéficiaires de l’aide publique alors que la pénurie de main-d’oeuvre fait rage. Ces marginaux et ces délinquants, qui souvent refusent de se prendre en main, ont pourtant tout le potentiel pour participer à l’amélioration de leur sort et de celui d’autrui.

Oui au « Vivre ensemble », mais non au « Ivre ensemble ». La dignité des itinérants mérite mieux que le défilé gênant de leur souffrance en plein air. Ils ont besoin de soins, pas de joints.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.