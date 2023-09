Protection des enfants et monopole, une bien mauvaise recette

Au Québec, on peut se nommer champions des monopoles. Que ce soit pour l’alcool avec la Société des alcools du Québec (SAQ), pour l’énergie avec Hydro-Québec ou pour le gaz naturel avec Énergir, nos gouvernements assurent un leadership bien connu. Je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne me prononcerai pas sur les avantages et les désavantages de ce type de positionnement.

Cependant, quand le monopole touche la santé, l’éducation, le développement et, surtout, la protection des enfants, je me retrouve dans mon élément. Il est de mon devoir d’exprimer mon point de vue en la matière.

L’étude récente du chercheur Tonino Esposito et al. présente un super éclairage sur le monopole de la protection des enfants du Québec et, surtout, sur l’ampleur du problème. Cette fois, on s’entend sur le fait que cet état de fait n’a plus de sens. On s’est dotés d’une loi d’exception (la Loi sur la protection de la jeunesse) en faveur du DPJ sans se donner les moyens de nos ambitions.

Le constat est clair, les chiffres le démontrent : le système ne fonctionne plus, ni de l’intérieur ni de l’extérieur. La protection des enfants, surtout en négligence, ne peut pas se faire dans un modèle de monopole. C’est d’abord plutôt un problème de société et de valeurs. C’est aussi un problème d’organisation. Avec ce modèle, on ouvre la porte toute grande puis on la referme aussitôt, d’où les listes d’attente interminables, d’où l’offre de services minimale et d’où le placement d’enfants comme outil de base.

Encore une fois, ce sont les enfants qui écopent des limites de ce modèle, qui leur fait subir de graves atteintes à leurs droits fondamentaux, sans compter le fait qu’il contribue à l’épuisement des ressources humaines, qui se donnent jusqu’à épuisement dans un système qui ne peut pas les soutenir. L’enfant en besoin de protection s’attend d’abord à ce qu’on soigne ses parents, pas à être lui-même déporté hors de portée de sa famille et de son milieu.

La question de la protection des enfants revient sans cesse dans l’actualité comme un rappel de notre responsabilité commune d’agir ensemble pour le bien-être des enfants, mais aussi pour nous rappeler l’ampleur de ce problème. Les données sont probantes et les pistes de solution bien connues. Or, tant que durera le « monopole » de la protection des enfants, on ne pourra pas y arriver et on continuera de tourner en rond.

On se doit de démocratiser le « soin de la protection des enfants » pour permettre aux communautés de se mettre en action avec des services de proximité qui abordent aussi les causes du problème. Il est impérieux dans ce domaine de soigner et d’accompagner les enfants et les parents pour contrer la négligence et les abus dont ils sont les victimes.

Le DPJ spécialisé, lui, doit appliquer une loi d’exception lors de situations dangereuses, comme les sévices et les abus sexuels, et lorsque c’est jugé pertinent, à la demande des acteurs du milieu qui ont épuisé leurs ressources. Les soins préventifs et curatifs, pour être efficaces, impliquent des liens de confiance, de la proximité et une intensité qui ne peuvent être accessibles que dans les communautés.

Le Québec tout entier, lui, doit faire un examen de conscience pour réfléchir et agir sur les causes profondes des mauvais traitements réservés aux enfants. Il doit s’intéresser en particulier aux facteurs d’augmentation de détresse psychologique, aux taux élevés de troubles de santé mentale, aux stresseurs sociaux toxiques, aux inégalités sociales et… à la place de l’enfant dans notre échelle de priorités.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.