Le secteur des OBNL, un partenaire fort pour régler les problèmes de la société

Selon un récent sondage national réalisé par Ignite-Lab pour le compte d’Imagine Canada, en partenariat avec BMO, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif (OBNL) sont en tête de liste quand il est question du niveau de confiance envers différents secteurs pour régler les grands problèmes de la société. En effet, 86 % des répondants disent leur faire confiance, contre 62 % pour le gouvernement et 59 % pour le secteur privé.

Pourquoi la population considère-t-elle comme urgentes, entre autres, les préoccupations liées à l’inflation et au coût de la vie, aux soins de santé, à l’insécurité alimentaire, à la situation de logement pour les personnes sans domicile fixe et aux changements climatiques, et pense-t-elle que, généralement, les OBNL font de leur mieux pour y remédier ? Ces organismes agissent en première ligne et, de plus, le gouvernement compte sur ce secteur pour nous aider à avoir une qualité de vie décente et composer avec des défis émergents et persistants.

Au moment où les travaux parlementaires reprennent pour la session d’automne, il y a un consensus remarquable quant à l’importance de ces défis et à la nécessité de maintenir un secteur à but non lucratif fort et résilient pour les relever. D’autant plus que les grands problèmes actuels ont accéléré la demande pour ces services.

De plus, peu importe leur allégeance politique, à l’échelle nationale, la population dit souhaiter un meilleur soutien des organismes caritatifs par le gouvernement fédéral, et ce, dans plusieurs domaines clés afin que leur travail dans les communautés soit encore plus efficace.

Chaque problème requiert de l’ingéniosité et des ressources. Le secteur à but non lucratif contribue massivement à la qualité de vie à laquelle nous aspirons. Les quelque 170 000 OBNL, dont 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés, emploient 2,4 millions de personnes, soit plus de 10 % de la main-d’oeuvre canadienne. Collectivement, ces organismes contribuent à l’économie du pays à la hauteur de 192 millions de dollars, soit 8,3 % de son PIB.

Cependant, pour mieux accomplir leur travail, le secteur à but non lucratif réclame depuis plusieurs années une place au sein du gouvernement fédéral. Cela lui permettrait, par une collaboration directe, d’accroître ses efforts collectifs, les retombées de son travail et la confiance du public.

Toujours selon ce dernier sondage, la majorité des Canadiennes et des Canadiens (58 %) estime que l’aide fournie aux OBNL par le gouvernement fédéral pour accomplir ce travail n’est pas suffisante.

Pour créer une société plus juste et plus égalitaire, le gouvernement fédéral doit considérer le secteur à but non lucratif comme un partenaire. Il doit lui accorder plus de confiance et lui donner les outils en quantité suffisante pour qu’il assume ce mandat crucial et de plus en plus complexe dans plusieurs domaines clés afin de rendre le travail des OBNL dans les communautés encore plus efficace.

En effet, 78 % des répondants sont pour la création d’une entité responsable du secteur des ONBL au sein du gouvernement fédéral, et 77 % pensent que le gouvernement devrait accorder plus de financement au secteur. En outre, 76 % se disent favorables au maintien de mesures fiscales pour encourager les dons de la population.

À l’aube de notre Journée sur la colline à Ottawa le 26 septembre prochain, nous sommes fiers de pouvoir confirmer qu’à l’échelle du pays, 90 % des Canadiennes et des Canadiens, tous groupes démographiques, régions et allégeances politiques confondus, estiment que le travail des OBNL est important pour améliorer notre qualité de vie au pays et que le gouvernement doit jouer un rôle de collaboration important pour l’appuyer. Soyons de vrais partenaires pour l’avenir de nos communautés.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d'ici et d'ailleurs.