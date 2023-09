Choisir les canards

« En inspirant. En guise de bonheur aujourd’hui dans la société moderne, on troque la convivialité contre la consommation de biens et d’expériences… Nous nous dépossédons les uns des autres sur la base de nos biens communs (la nature, certaines institutions, la santé, la culture, etc.) : pourrions-nous à la place communier pour des valeurs de partage ? Je prône le partage, la collaboration, le don, la réciprocité, car j’y crois profondément, et je tente d’être une référence sur ces sujets. Pas seulement le partage matériel et de services, mais également le partage de connaissances et de savoirs. “Les gens seraient plus heureux s’ils pouvaient travailler ensemble et prendre soin les uns des autres. Tout simplement”, estime le penseur Ivan Illich. »

Vanessa Viera, Québec

« Comment résister ? La nature est plus forte que nous. Nous ne pourrons pas résister. Il faudra s’adapter. Du moins, pour ceux qui peuvent et pourront s’adapter. Qu’est-ce qui fait sens ? Il faut garder espoir. Tout n’est pas encore perdu. À l’heure actuelle, les gens ne sont pas encore prêts à prendre les mesures radicales nécessaires pour réduire considérablement les émissions de GES. Mais un jour viendra où il y aura une masse critique pour élire des décideurs prêts à agir et à faire ce qu’il faut. Il y a quelques jours, des jeunes ont gagné une manche juridique au Montana pour forcer leur État à prendre en considération l’effet des énergies fossiles. Les choses progressent. Probablement trop lentement. Il faut continuer de militer pour aller plus vite ! »

Éric Beaudry, Montréal

« Mon constat est qu’à partir du moment où on choisit de vivre, on épouse la dignité. […] Reconnaître la vie en soi, c’est aussi reconnaître la vie dans les autres. Par conséquent, vivre dignement suppose de faire du mieux qu’on peut pour favoriser la vie humaine, la sienne et celle des autres. Se tenir debout envers et contre tout, car, ultimement, la vie est préférable à la mort. Toujours être du côté de l’amour et de la solidarité. C’est, il me semble, la seule révolte possible contre l’absurdité. […] Une fois que nous serons dépouillés de tous les agréments de la vie, il restera toujours le vivre et le vivre ensemble. En tout cas, l’avenir s’annonce difficile, et je crois que notre société devra s’inoculer une bonne dose d’altruisme si elle veut se maintenir à flot. »

Zarko Bélanger-Lanzon, Laval