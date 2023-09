Le nouveau MAC, un projet orgueilleux et déconnecté

M. John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef Musée d’art contemporain (MAC), j’ai lu dans La Presse que vous trouviez « blessantes » certaines critiques qui vous étaient faites sur la gestion de l’agrandissement du musée. Depuis que j’ai envoyé ce cri du coeur le 12 août dernier, je fais certainement partie de ceux que vous n’estimez pas de votre côté. J’assume parfaitement ce que j’ai écrit, car c’est ce que je pense et que je trouvais nécessaire de dire publiquement ce que tellement de gens pensent.

Vous vous doutez certainement que je ne suis pas le seul à penser ainsi. J’ai reçu des centaines de messages courriel pour appuyer ma démarche. Artistes, conservateurs, critiques, galeristes, professeurs, historiens de l’art, grands collectionneurs et passionnés du MAC ont souligné mon courage, n’ont pas osé le faire sur un réseau social et beaucoup m’ont demandé de garder confidentiel leur message. La peur de votre autorité règne dans le milieu des arts visuels et médiatiques. Tout le milieu est inquiet, une très grande partie est dévastée.

Jamais je n’avais pensé devoir dire du mal d’une firme d’architecte que j’admire, Saucier et Perrotte architectes, mais après être allé vérifier sur leur site Web, j’ai le goût de dire : stoppons tout. Mettons le projet sur la glace pour un mois avant de déposer l’ultime appel d’offres. Il faut voir la description que les architectes font de leur projet pour constater l’ampleur du désastre. Pas un mot sur le rôle du musée, d’un musée d’art contemporain, enfin, du seul musée d’art contemporain du Canada. Pas un mot sur la place de ce musée, son importance historique et le lien qu’il entretient avec la métropole et la société québécoise.

Ce texte scolaire et truffé de généralités aurait pu être écrit il y a vingt ans tellement il reprend les clichés du monument architectural. Il a peut-être été formulé par ChatGPT. On constate à quel point ce projet est orgueilleux et déconnecté de la communauté qu’il prétend desservir.

Puis il faut aller voir les images et illustrations du projet. Pour quiconque s’y connaît un peu, ces images sont trompeuses et fourbes. Elles décrivent parfaitement tout ce qui n’y sera pas et ce que nous ne voulons pas voir. La fête, les restaurants, un atrium majestueux de centre d’achat en mettent plein les yeux, mais l’art est secondaire ou décoratif dans cette entreprise. Nous ne sommes pas contre le faste et la fête, mais montrez-nous que vous avez pris au sérieux les cimaises, le déroulement de la visite et le bonheur de découvrir des propositions originales d’artistes d’ici et d’ailleurs. Montrez-nous que vous avez considéré le manque flagrant de ce musée en termes d’espace de présentation.

Durant tout ce temps, nous nous inquiétions du retard que prenaient la construction et la réouverture du musée. Nous constatons maintenant qu’il ne s’agit plus de doubler les espaces de présentation, mais bien d’opérer une transformation du musée. Avons-nous été dupés ? De l’espace insuffisant pour maintenant, que dire de ce qu’il faudra dans l’avenir et qu’il sera physiquement impossible de trouver sur place.

Il faut montrer plus d’art et dans de meilleures conditions. Il faut pouvoir faire une place à tous les artistes du Québec qui méritent une meilleure considération.

Difficile de savoir si je me trompe ou non. Toutes les communications du MAC sont pingres et timides. Les informations sont ou bien absentes ou timides. Le conseil d’administration est étrangement muet. Le ministre de la Culture, absent du débat.

Ce que vous entreprenez de construire est tout ce que nous aurons pour au moins les cinquante prochaines années. Est-ce que ce sera un carcan ? Le but est-il d’attirer quelques touristes et voyeurs ou de bâtir une société mieux nourrie et plus attachée à l’art ainsi que des artistes mieux enracinés dans leur société ?

Monsieur le directeur, je souhaite sincèrement que vous n’ayez pas tort et que nos inquiétudes ne soient pas fondées. Convainquez-nous, car nous avons perdu confiance. Le musée d’art contemporain est notre avenir.

