Construire différemment avec des organismes de foncier solidaire

La crise du logement est un phénomène aujourd’hui reconnu de tous qui prend de plus en plus d’ampleur au Canada comme ailleurs dans le monde. Selon un récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), il manquerait près de 3,5 millions de logements pour sortir de la crise d’ici 2030. Au rythme actuel de construction, il apparaît peu probable que nous atteignions cette cible. Et si nous profitions de ce constat d’échec prévisible pour construire différemment ?

Je ne parle pas ici des techniques de construction — bien que certaines doivent être revues et corrigées —, mais plutôt de ce qui sous-tend la construction résidentielle : le foncier. La crise actuelle aurait ancré ses fondations dans la privatisation de ce foncier. C’est l’hypothèse de plusieurs gouvernements à travers le monde qui ont mis en place des lois et des mécanismes permettant le démembrement du foncier et de l’habitation. En d’au tres termes, le terrain appartiendrait à un organisme sans but lucratif mandaté par l’État qui « louerait » pour un terme de 99 ans ce terrain à un ménage désireux de s’y construire un logement dont il deviendrait propriétaire.

En plus de diminuer le coût d’accession à la propriété, ce mécanisme permet de limiter la valeur de revente, le ménage n’étant pas pleinement propriétaire de son habitation démembrée du foncier. C’est ainsi qu’en France, la loi ALUR de 2014 transforma profondément le rapport à la propriété en créant des organismes de foncier solidaire aux six coins de l’Hexagone.

Ces organismes ont comme mandat d’améliorer l’accès à la propriété par la dissociation entre le foncier et le bâti. On trouve des variantes de ce modèle un peu partout dans le monde, que ce soit en Belgique, aux États-Unis ou en Angleterre. Au Canada, il existe encore très peu d’initiatives de ce type, plusieurs programmes menant à des logements locatifs et non à l’accession à la propriété.

Les choses sont peut-être sur le point de changer, car en 2020, la SCHL a lancé un appel à projets dans le cadre de son programme de fiducies foncières communautaires. Une dizaine de projets inspirants ont été soutenus, dont la majorité se trouve dans les grandes villes canadiennes (Downtown Eastside à Vancouver, Parkdale à Toronto, Village urbain à Montréal).

Certains projets ruraux ont également reçu l’appui de la société d’État, dont un à Dunham, petite municipalité de 3000 habitants située en Estrie, où Foncier solidaire Brome-Missisquoi a démarré un premier chantier de construction. Foncier solidaire s’est doté d’un double défi, celui de dissocier le foncier de l’habitation tout en offrant un service d’entrepreneuriat général sans but lucratif en construction résidentielle neuve, une première au Québec. Les fondations ont été coulées dans les derniers jours, ce qui permettra de faire émerger un nouveau modèle de construction au Québec.

En espérant que celui-ci se rendra jusqu’à l’Assemblée nationale, où certains ministres seraient en recherche active de solutions. Comme toujours, ce modèle ne permettra pas d’éradiquer la crise du logement, mais s’il changeait un tant soit peu notre rapport à l’habitation et la manière dont nous faisons de la construction au Québec, ce serait déjà grandiose.

