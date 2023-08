Elle, c’était Domino, lui, c’était Ti-Gars

Vous avez pris la bonne décision, elle ne souffre plus et gambade maintenant au ciel canin, me dit la vétérinaire, en lui fermant les paupières. J’ai caressé Lolita avant, pendant et après l’injection. Lui ai dit combien je l’aimais. […] J’ai tellement pleuré. J’avais demandé son collier comme souvenir. J’ai été incapable de le lui retirer. Je suis rentrée chez moi en tenant sa laisse pliée au creux de ma main. Quand mon conjoint de l’époque est rentré, un peu plus tard, assise sur le canapé, je tenais encore la laisse au creux de ma main. Il a tout compris, il s’est effondré lui aussi. On a pleuré ensemble, alors que nous étions au bord de la rupture depuis quelques semaines. – Linda Véroni, Montréal

Je partage avec vous la perte d’un merveilleux compagnon, une golden retriever à qui j’ai fait prendre, pour une fois seulement, une marche sans sa laisse et qui s’est précipitée à la rencontre d’un autre chien pour se faire frapper par une voiture. Son dos disloqué me fait encore mal. Au moins son euthanasie m’a donné une dernière image plus apaisante. […] Quand je repense au regard de Chloé (du nom d’un personnage mythique que je ne pensais pas qu’on donnerait à un enfant) où je croyais lire carrément de la bonté, je me dis qu’elle avait sans doute une conscience plus développée que nous lui permettant d’être en accord avec son monde. – Patrice Gagnon, de Baie-des-Sables en Matanie