Ô Canada, ce paradis fiscal

Les riches payent moins d’impôts. On le sait. C’est un fait avéré. Documenté. Il ne devrait plus nous surprendre. Mais doit-on, pour autant, s’en accommoder ? Non. Certainement pas. On doit même s’en scandaliser.

On a appris cette semaine que près de 35 milliards de dollars ont été mis à l’abri de l’impôt grâce à un traitement fiscal préférentiel dont jouissent les personnes les plus aisées. Selon les dernières données fiscales de 2020, ces sommes, qui proviennent de gains en capital, appartiennent à 99 310 Canadiens, dont 35 480 Québécois fortunés. Qui nous racontait, lors de la dernière campagne électorale, que des Québécois fortunés, ça n’existe pas ?

Les revenus du commun des mortels sont entièrement imposables. Mais pour 1410 Canadiens, dont 370 Québécois, rien n’a été payé en impôt alors que leurs revenus sont de 250 000 $ et plus.

Lorsqu’un État permet à des individus fortunés — et à des entreprises privées — de ne pas payer d’impôt ou d’être si faiblement imposés, on peut alors parler, en bonne et due forme, de paradis fiscal.

Comme le remarquait plus tôt cette semaine le journaliste du Devoir Éric Desrosiers, « tous les paradis fiscaux ne sont pas de petites îles avec des palmiers ou des pays au creux des Alpes ». En matière de fiscalité, le Canada a effectivement peu à envier aux îles Vierges britanniques ou au Panama. À tel point que l’ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi, avait choisi le Canada pour cacher des milliards de dollars volés à son peuple. Près de 12 ans après sa mort, cet argent sale repose encore dans des comptes bancaires canadiens.

Ceux qui se cachent du fisc ne sont pas toujours des dictateurs ou des criminels de grand chemin. Des individus sans histoire, mais avec beaucoup d’argent, contribuent à un vaste stratagème de blanchiment d’argent. Ils profitent de l’application laxiste des règles et des sanctions fiscales en vigueur.

En 2022, une enquête rapporta que l’homme d’affaires québécois Benoit Laliberté devait plus de 55 millions de dollars en impôts, taxes et amendes depuis 11 ans. Alors qu’il était condamné pour une affaire de manipulation boursière, il continua à brasser tranquillement des affaires au Québec, en utilisant comme paravent un holding aux îles Vierges britanniques.

Il y a motif à s’indigner

Ce stratagème est connu. Il s’agit d’un exemple parmi tant d’autres. Que ces individus soient malhonnêtes n’a pas tellement d’importance, au fond. Ils tirent leur épingle du jeu dans un système qui leur profite. Même quand leurs délits sont connus, on trouve le moyen, dans une suite de pirouettes, de les disculper. Après tout, ces gens-là « produisent de la richesse ». Ils « créent des emplois ». Ils font « des dons ». On peut bien leur pardonner ces transgressions !

Les données fiscales citées plus haut nous révèlent encore autre chose : l’existence d’un système de fraude, parfaitement légalisé et banalisé. Le traitement fiscal préférentiel accordé aux gains en capital et aux revenus de dividendes, et la baisse d’impôts promise par François Legault en sont de remarquables exemples. Ils permettent, au profit des plus fortunés, de capturer la plus grande part des richesses produites par le travail des salariés, y compris celui des infirmières, des enseignantes, des éducatrices et des travailleuses sociales ; de tous ceux et celles qui font un travail essentiel et que nous nous obstinons à sous-payer.

Ici comme ailleurs, les impôts ont mauvaise presse. Ils représentent un « fardeau fiscal » pour la « classe moyenne », comme il est de coutume de l’entendre dire. On comprend la frustration que vivent bien des gens à l’idée de débourser une part de leur revenu sans recevoir en contrepartie des services à la hauteur de leurs efforts. Faut-il le rappeler, les impôts doivent permettre de financer des services publics qui améliorent la qualité de vie de tous et de lutter, ce faisant, contre les inégalités. Or, quand un gouvernement cautionne un système fiscal qui détourne des milliards des caisses publiques au bénéfice des plus riches, il y a là motif à s’indigner.

