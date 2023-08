Vieillir, dur défi ou occasion en or?

« Mourir, la belle affaire ! Mais vieillir, oh ! vieillir. » Comme le chantait Jacques Brel, prendre de l’âge est difficile. Pourtant, c’est un privilège de vivre longtemps, mais cela dépend des conditions dans lesquelles se fait le vieillissement.

L’éditorial de Louise-Maude Rioux Soucy, « Le dur défi de vieillir bien, ensemble», arrive à point pour nourrir les discussions autour de la politique Vieillir et vivre ensemble. Nous avons participé, en mai, au forum tenu sur la question, et nous partageons son avis : « L’heure est à la stratégie gouvernementale tous azimuts pour assurer une vieillesse citoyenne en santé. »

Le Conseil citoyen du Réseau résilience aîné.es Montréal (RRAM) propose la vision d’une vieillesse citoyenne depuis sa création, en octobre 2021. Pour nous, cela signifie que les personnes aînées doivent être reconnues comme citoyennes à part entière, avec des droits, des responsabilités et une voix active dans la société. Cela implique de respecter leur dignité en valorisant leurs expériences, leurs expertises et leurs contributions à la communauté.

Comme la journaliste, nous pensons qu’il est urgent pour tous les ministères d’agir de manière concertée afin de relever le défi du vieillissement. Pour y parvenir, il faut toutefois aller plus loin et intégrer les personnes aînées dans les lieux de prise de décisions. Que ce soit au Secrétariat aux aînés, dans les directions de santé publique ou les villes engagées comme Municipalités amies des aînés (MADA), des conseils citoyens aînés pourront élaborer, réaliser et évaluer les programmes et services pour la population aînée avec les partenaires des réseaux concernés.

Depuis deux ans, le Conseil citoyen illustre le potentiel que recèle la participation des personnes aînées. Fort des expériences diverses de ses 11 membres, il coopère avec les huit organisations formant le RRAM : la COMACO, la FADOQ Montréal, les Petits frères, la TCAÎM, le CIUSS Centre-Sud, la Direction régionale de santé publique (DSRP) de Montréal, le GMF Notre-Dame et la Ville de Montréal dans le cadre du plan MADA. Il a ainsi pu enrichir les différents projets du RRAM.

Le Conseil a aussi participé à des consultations des aspects importants pour l’avenir de la population âgée. En juin 2022, en réponse à la directrice de la DRSP de Montréal, il a produit le rapport Regards aînés sur la pandémie. En 2023, il a offert ses réflexions sur le Plan d’action régional intégré en santé publique pour 2022-2025 et sur le modèle du « Vieillissement en santé », de l’Institut national de santé publique du Québec, pour 2025-2035.

La vision d’une vieillesse citoyenne devrait inspirer le gouvernement, mais aussi toute la population. Comme société, nous avons besoin de toutes les forces vives pour relever le défi démographique, mais aussi climatique. Et il ne manque pas de personnes aînées prêtes à mettre la main à la pâte pour réaliser ce projet emballant d’un Québec où le vieillissement est une occasion en or de vivre bien, ensemble. Un Québec où l’on reste citoyens à part entière jusqu’à la fin.

