Les voix autochtones marginalisées dans le débat sur l’avenue Christophe-Colomb

Un étudiant en sciences politiques de l’Université Concordia jetait un pavé dans la mare en juillet en faisant circuler une pétition pour renommer l’avenue Christophe-Colomb. La controverse n’est pas nouvelle. Des militants autochtones ont amené la question sur place publique en 1991. Konrad Sioui, alors chef des Premières Nations, avait grimpé au sommet d’un escabeau pour fixer symboliquement une enseigne portant l’inscription « avenue des Premières Nations ».

L’an dernier, l’activiste mohawk Sean French parcourait les 8,5 km de l’avenue Christophe-Colomb avec un drapeau warrior à la main. Ce résident de Kahnawake accusait le navigateur génois d’avoir lancé la destruction de peuples autochtones par la guerre et la réduction en esclavage. Il trouve insultant pour son peuple, m’a-t-il confié, qu’on honore Christophe Colomb en donnant son nom à une artère majeure de la métropole.

Le débat historique s’est transporté dans les médias cet été, sans toutefois faire connaître le point de vue des Premières Nations sur la question. Des historiens ont été appelés en renfort pour commenter ce qui s’avère un terrain miné : Colomb était-il responsable d’un génocide ?

Pourtant, le génocide n’a pas constitué la ligne rouge à ne pas franchir lorsqu’on a modifié le nom de huit rues et parcs honorant la mémoire du cinéaste Claude Jutra. La toponymie évolue dans l’espace public, selon ce qui est acceptable ou non pour une société à une époque donnée.

L’historien Éric Bédard, en entrevue radiophonique, concluait que Colomb n’avait pas perpétré un tel acte. « La notion de race n’existait pas à la Renaissance », a ajouté celui qui est aussi membre de la Commission de toponymie du Québec. Des témoignages anciens révèlent le contraire. Antonio Montesinos, dans un sermon prononcé en 1511, qualifiait les injustices des Espagnols envers les populations locales de « cruauté envers une race innocente ». La notion de violence ciblée sur un groupe ethnique était présente à l’époque. Des voix se sont élevées très tôt pour dénoncer la destruction de peuples autochtones, comme celle de Bartolomé de las Casas dans le livre Très brève relation de la destruction des Indes.

Certes, l’île de Montréal n’est pas Hispaniola. L’occupation ancienne du territoire par les Autochtones est cependant irréfutable. La « route des Sauvages » a longtemps constitué le seul lien terrestre pour voyager du sud au nord de l’île. Cette voie traversait la forêt du domaine des Sulpiciens, non loin de l’emplacement actuel de l’avenue Christophe-Colomb pour rejoindre la mission autochtone du Sault-au-Récollet.

La controverse toponymique ne s’inscrit pas dans une idéologie woke du moment ou dans la culture du bannissement. Les voix autochtones doivent également être entendues, au nom d’une réconciliation véritable et sincère.

Peu importe l’issue du débat, l’exploit maritime de Christophe Colomb restera dans les livres d’histoire. Cela devrait rassurer ceux qui invoquent le risque de l’oubli pour prôner le statu quo. Il faut continuer à se demander collectivement s’il est juste d’honorer ce personnage en donnant son nom à une artère principale de Montréal, et les Autochtones font partie de l’équation.

