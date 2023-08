Il est déplaisant d’écrire encore sur ce même sujet. On dit que les écrits restent, que les paroles s’envolent. J’ajouterais que la situation perdure et s’aggrave. Silencieusement, sans faire de bruit ou de vagues. Du moins dans les médias. Dans les corridors de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), une chose est claire : le bateau a pris l’eau. C’est une pure vérité. Un texte ici mentionne l’urgence d’agir (septembre 2021) ; un autre aborde les listes d’attente (février 2023). Les écrits restent, mais la situation ne change pas. Des avenues ont été tentées, mais rien n’y fait, la DPJ connaît ses pires moments.

Dans les dernières années, les services de la DPJ n’ont pas été récompensés d’éloges ni de soutien. Il n’y a pas de ministre qui a parlé de nos succès. Il n’y a pas de politicien qui affectionne nos interventions. Silence radio.

Comme dirait un troubadour : oyez, oyez, les succès, ça existe. Il y a cette maman qui a cessé les drogues récréatives pour se concentrer sur son fils. Exact, c’est la maman dont le bébé a testé positif à sa naissance aux drogues de rues. Ben là, devine quoi, elle vit maintenant une existence moins festive (et sans drogue). L’enfant n’a pas connu de famille d’accueil et la mère a tricoté serré des changements profonds dans ses choix de vie. Le résultat est probant, on ferme le suivi à la protection de la jeunesse. Durée de l’intervention : trois ans. Combien d’heures de suivi ? Incalculables, mais tellement inestimables. Avons-nous sauvé l’enfant ? Je dirais que la mère s’est sauvée d’elle-même. Sans le savoir, son enfant a été son meilleur remède. Et l’enfant gagne au change ; il a une maman épanouie.

La DPJ n’a fait que tenir la cuillère afin de s’assurer du traitement, du bon dosage. Et puis ? L’histoire est un succès. Un travail d’équipe. Des collègues ont suggéré des pistes d’intervention. Un partenariat avec les services en toxicomanie, des comités cliniques afin de suivre l’évolution de la situation.

L’enfant n’en saura jamais rien. Et c’est tant mieux. Il a vécu quasiment chaque jour avec sa mère, de sa naissance jusqu’à ce jour. Une seule certitude : il n’a vécu aucun traumatisme. Il est heureux, il se développe bien et il excelle dans son opposition. Un vrai bambin en très bonne santé !

Est-ce que la DPJ fait ce travail aisément ? Dans cet exemple, elle y est arrivée. Mais comment ? Il faut de la stabilité dans son personnel pour y arriver. Il faut du personnel, d’abord, rappelleront certains ! Sachez qu’un suivi de trois ans aurait pu facilement connaître dix intervenants différents. Aisément ! On s’imagine mal toute la frustration de cette maman, elle qui doit rebâtir son lien de confiance avec le xième intervenant. Si elle en a un.

Des dossiers sans suivi, ça existe. Ça porte même un nom ; un vide de service. Pas de DPJ. Nada, silence radio. Parfois durant plusieurs mois. Une équipe spéciale est créée à certains endroits pour ça : des intervenants font des suivis réguliers dans des dossiers sans intervenants au suivi. On sent tout le ridicule ici, non ? Une solution absurde à une situation catastrophique.

La DPJ n’y arrive pas. Elle court à gauche et à droite. Elle se dépêche de colmater les brèches. Il y a trop de dossiers. Trop de pression, trop de détresse. À mes collègues sensationnels, je leur dis bravo ! Ils sont là, fidèles au poste, et pour les bonnes raisons. Nous portons assistance aux plus démunis sans casque ni matériel de protection.

Il y a pénurie de main-d’oeuvre et une sévère incapacité à la rétention du personnel. Ce n’est pas du blabla vide de sens. Le personnel disparaît plus vite qu’un cornet en juillet. L’embauche ne suffit pas à pourvoir les postes vacants. Sur le terrain, Monsieur le Ministre Carmant, la vérité est cruelle à dire : on n’y arrive pas et on n’y arrivera pas.

Sachez-le, au prochain drame, la société sera aux abois, et les intervenants qualifiés auront déjà quitté le navire. C’est à ce moment-là que l’on comprendra qu’il n’y aura personne pour porter le blâme.

