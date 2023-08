Pour que l’éducation joue pleinement son rôle au Québec

Pierre Fortin et Michèle Stanton-Jean suggèrent dans leur texte d’opinion du 3 août dernier de rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans (« L’école obligatoire jusqu’à 18 ans, au plus vite ! »). Ils citent le diplomate Raoul Dandurand qui avait, au début du siècle dernier, ciblé la nécessité d’une éducation de base solide comme planche de salut pour le Québec pour y arriver.

Pour parfaire l’éducation de base, ils proposent donc de prolonger la scolarisation québécoise jusqu’à 18 ans afin de pouvoir crier victoire en atteignant le taux de diplomation… de l’Ontario. Qu’ils aient choisi ce repère statistique en s’adressant au premier ministre, François Legault, ne surprend pas. Après tout, le Québec doit devoir faire mieux que l’Ontario, c’est connu. Pour eux, ajouter deux années de plus à la scolarisation permettra à plus de gens de savoir lire, écrire et compter.

J’avoue ne pas saisir leur idée qui consiste finalement à faire plus de ce qu’on fait déjà sans modifier les ingrédients de base. Le gâteau ne lève pas ? Prolongeons la cuisson.

S’ils donnent en exemple des endroits où la scolarisation jusqu’à 18 ans est obligatoire, ils ne citent pas les endroits où la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans ou moins donne d’excellents résultats. Nommons la Finlande, le Japon (15 ans !) ou même la Suisse, là où la scolarisation obligatoire prend fin à 16 ans.

Choisir des États américains pour appuyer leur propos est plus qu’étonnant de la part de Fortin et Stanton-Jean lorsqu’on connaît les piètres résultats des États-Unis aux tests internationaux.

Deux aspects beaucoup plus fondamentaux doivent être abordés si on veut que l’éducation joue pleinement son rôle au Québec : la flexibilité du curriculum de l’école au secondaire, l’école à trois vitesses et le désintérêt des parents quant à l’éducation de leurs enfants dès lors que ceux-ci atteignent le secondaire. Il suffit de fréquenter les assemblées de parents au début de l’année scolaire pour le constater. Ce sont notamment ces trois aspects qui doivent d’abord être corrigés avant de simplement faire plus de ce qu’on fait déjà en croyant que la situation s’améliorera.

Qui plus est, pour un politicien ayant un profil d’homme d’affaires comme M. Legault, maintenir plus longtemps les jeunes à l’école lui fera perdre une main-d’oeuvre importante, de quoi priver l’économie de ressources à l’heure de la pénurie de travailleurs et de quoi empêcher le Québec d’atteindre les données économiques de l’Ontario. Mais les Québécois ont choisi de vivre à droite de l’échiquier social en élisant la CAQ, alors ne soyons pas surpris de lire de telles réflexions.

