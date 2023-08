Quelles villes voulons-nous ? Je n’ai, à cette question qui pourtant me hante et m’obsède, que des pistes de réponses, qui ne sont pas coulées dans le béton. Elles sont plutôt libres et chaotiques, attroupées dans les parcs, les espaces accueillants et ludiques, les infrastructures cyclables, les places publiques bigarrées, riches de gens de tous les horizons, lueurs, âges et milieux.

Afin qu’il soit possible pour tout le monde de s’approprier ces espaces urbains — et qu’on assiste à plusieurs milliers de sentiments d’appartenance, qui naissent chaque fois que des gens foulent un endroit aimé.

Les sources de vie et de rencontres qui forment nos villes sont multiples, immenses, vertigineuses parfois, mais elles ont toutes un point commun : l’Autre avec un grand A. Pour qu’une ville ait elle-même un ancrage, il doit y avoir des gens qui la choisissent. Des citoyens qui, sciemment, décident d’y rester.

Ainsi, la cristallisation pensée par Stendhal peut éclore — et c’est à ce moment que nous pouvons penser à la suite du monde. C’est qu’il n’y a pas de petite rencontre ; chaque coin de trottoir, de ruelle, de parc est un prétexte au croisement citoyen et spontané.

Je me souviens d’avoir vu, par un bel après-midi d’été, un groupe de personnes danser sur une piste de danse improvisée au coeur de Donnacona. Un homme animait les danseurs enjoués et heureux — par le haut-parleur du bistrot juste à côté. C’est là que j’ai compris l’importance d’impérativement offrir l’humanité à nos lieux de vie.

À travers les reflets des changements climatiques qui teintent notre été 2023, les villes m’apparaissent plus que jamais comme un bastion du vivant, où, pour croître, l’esprit de communauté doit se déployer de plus en plus.

Vivre en ville est un acte de résistance, tout comme continuer d’y percevoir son charme, sa beauté, ses possibilités. Il est si dommageable de voir les villes seulement comme de simples lieux de passage, dans lesquels les gens ne font que défiler sans réellement s’attarder, à bord de voitures qui ne font que les traverser — quand elles ne sont pas en dormance sur des espaces la majorité du temps.

Nous payons encore si durement les excès routiers du siècle dernier ; ne laissons pas les villes engoncées dans ce bête marasme de transit. Autrefois considérées comme modernes, les autoroutes interminables, larges comme des aéroports, sont aujourd’hui, au regard de l’histoire, de désuets monstres à plusieurs bras infiniment télescopiques.

Il y a pourtant 1001 champs de progrès possibles entre cette mentalité routière, que l’on préfère encore et tristement si souvent.

Finalement, ce serait une erreur que de considérer que les villes sont inutiles à notre bonheur ou à notre épanouissement. Les villes vont certes nous survivre, mais il faut collectivement se demander comment nous les voulons. Chose certaine, ne les désertons surtout pas. Donnons-leur la chance de nous émerveiller, de nous surprendre.

Et ne nous satisfaisons pas de laideur bétonnée à longueur de rues. Rêvons à des villes désireuses de nous accueillir, qui appellent à la flânerie, à la langueur et au contact avec les autres, pour un demain meilleur, celui où les enfants pourront grandir au coeur d’une communauté bienveillante.

Comme l’a écrit Jan Gehl, urbaniste émérite et grand penseur des villes : « L’échelle humaine est la plus petite des échelles de l’aménagement, celle où les éléments qui forment notre environnement (bâtiments, espaces publics, etc.) s’appréhendent à hauteur d’homme et à la vitesse du pas. »

