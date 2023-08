Modernisation de la loi sur le zonage agricole, mais quelle modernisation?

Le 21 juin dernier, le ministre de l’Agriculture du Québec, André Lamontagne, annonçait le lancement d’une vaste consultation devant conduire à la « modernisation » de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Adoptée en 1978 dans un contexte de développement incontrôlé des villes utilisant les terres agricoles comme matière première de leur expansion, cette pièce législative avait deux objectifs : protéger les bons sols agricoles et mettre un frein à l’étalement urbain.

Désormais, l’utilisation du sol à des fins autres que l’agriculture, le morcellement des terres, l’enlèvement du sol arable et la coupe d’érables dans une érablière étaient prohibés en territoire zoné. Par ailleurs, du fait de son ampleur spatiale, la loi confinait les villes et les villages dans des périmètres restreints.

L’application de la Loi était confiée à un tribunal administratif indépendant ayant notamment pour tâche d’analyser et de répondre aux demandes d’autorisation de dézonage qui lui étaient soumises. C’est la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Ainsi, le potentiel de cette loi pour la réalisation des deux objectifs poursuivis était immense. Elle faisait l’envie d’autres provinces canadiennes et de pays européens aux prises avec les mêmes problèmes. La revue américaine Country Journal avait publié un article élogieux au sujet de cette loi, sous le titre « The Green Side of PM Lévesque ».

Au fil des ans, la Loi a fait l’objet de nombreuses critiques, devenues plus virulentes ces dernières années. Ce qui, toutefois, ne doit pas nous faire oublier ses mérites réels. Que serait le Québec rural aujourd’hui n’eût été ce bouclier ? Alors, qu’est-ce qui a failli ?

Détournement

La CPTAQ exerce son mandat à travers un pouvoir discrétionnaire qui, à défaut d’un cadre rigoureux et solidement balisé, peut s’avérer vulnérable et conduire à des décisions allant à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la Loi.

Sous la pression des spéculateurs, des promoteurs immobiliers et des autorités municipales en quête de nouvelles taxes foncières, de vastes superficies de bons sols agricoles ont été « dézonées » en périphérie des centres urbains, principalement dans les basses terres du Saint-Laurent. Ce qui s’explique très largement par le fait que le développement urbain dans sa forme horizontale à faible densité s’impose, aux dépens des bons sols agricoles. Dans son processus décisionnel, la CPTAQ répond à ce modèle bien ancré dans les mentalités.

Dans un premier temps, une succession de décisions de la CPTAQ — acquiesçant à des demandes de projets de développement urbain — a donné le signal que l’obstacle présenté par le zonage agricole n’était pas insurmontable. Cela a mené, depuis le milieu des années 1980 jusqu’à nos jours, à une escalade des opérations de spéculation foncière sur les terres agricoles dans les couronnes périurbaines des grandes villes de la plaine du Saint-Laurent.

Escomptant une plus-value faramineuse découlant d’une décision autorisant un développement domiciliaire, commercial ou industriel sur les sols agricoles en territoire zoné, spéculateurs et promoteurs se sont portés acquéreurs de ces terres. Nullement intéressés par l’agriculture, les nouveaux propriétaires ont abandonné à la friche leur capital foncier, au mieux l’ont loué à des agriculteurs, dans l’attente d’une réponse qui leur serait favorable de la CPTAQ. La Loi a ainsi été pervertie.

Obstacle

Déjà, dans son rapport déposé le 6 novembre 2003 à l’Assemblée nationale, le président de la CPTAQ, Bernard Ouimet, déclarait ceci : « Nous estimons que des ajustements s’imposent pour préserver la crédibilité de la Loi, la légitimité et la cohérence de son application. » Cette invitation n’a pas eu de suite.

Dans les régions intermédiaires et éloignées, et particulièrement sur les plateaux laurentien et appalachien, la situation est souvent à l’opposé de celle qui prévaut dans la vallée du Saint-Laurent. Là, la zone agricole est constituée en partie de sols pauvres, rocheux et pentus désertés par les agriculteurs, et est située dans des municipalités aux prises avec des problèmes de développement. Alors que plusieurs communautés rurales ont besoin de nouveaux services publics et de diversification pour relancer leur économie et attirer des entreprises et des familles, le zonage agricole peut agir comme un obstacle […].

Quant à l’interdiction de morceler les terres, reconnaissons qu’il y a des productions, des types d’élevage et des modes de gestion qui ne requièrent pas de grandes superficies.

Sacralisons les bons sols agricoles. Faisons preuve de souplesse là où la diversité des usages est nécessaire dans un souci de développement régional. Arrimons la Loi à la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire. Verdissons et densifions, humainement, nos villes. Sanctuarisons les milieux humides.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.