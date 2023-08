Tenir tête aux GAFAM pour la justice fiscale

Nous avons lu avec grand intérêt l’éditorial de Brian Myles publié jeudi dernier concernant la mise en oeuvre possible d’une taxe canadienne sur les services numériques (« Le Canada prend des risques en avançant seul dans la taxation des géants du numérique », 3 août 2023).

Nous souhaitons remercier monsieur Myles d’attirer l’attention du public sur un thème qui ne bénéficie pas toujours de l’intérêt qu’il mériterait. Cependant, l’éditorial brosse un sombre portrait de la taxe sur le numérique qui omet certaines dimensions de la question de l’imposition des profits dégagés par les grandes sociétés du secteur. Il importe, à notre avis, de revenir sur certaines de ces considérations afin de rééquilibrer le débat.

Adoptée dès 2017 par des pays comme le Royaume-Uni et l’Australie, la taxe sur les services numériques fait partie intégrante de l’arsenal législatif déployé par nombre d’États au cours des 10 dernières années afin d’inciter les multinationales à réviser leurs pratiques et à respecter les lois de chaque pays.

Suspendues à l’ouverture des négociations à l’OCDE à propos de la réforme de la fiscalité internationale en 2019, ces mesures de taxation jouissent aujourd’hui d’un retour en grâce, au moment même où les discussions sur la mise en oeuvre de l’un des deux piliers s’enlisent.

L’entente multilatérale de l’OCDE pourrait d’ailleurs n’avoir été qu’un coup d’épée dans l’eau. Selon le Réseau pour la justice fiscale (Tax Justice Network), « la projection sur 10 ans suppose donc que les pertes fiscales mondiales ne tomberont pas en dessous des niveaux actuels au cours de la prochaine décennie sous le leadership de l’OCDE en matière de fiscalité mondiale ».

Dans ce contexte, la position du Canada sur la taxation des activités du secteur numérique, en dépit de la compagnie peu recommandable qu’elle peut nous attirer, est moins périlleuse qu’elle n’y paraît. La décision de faire cavalier seul sur la question de la taxe sur le numérique présente à vrai dire deux avantages décisifs, dont le potentiel ne saurait être négligé.

D’abord, la taxe sur les services numériques remet en cause le modèle désuet d’imposition des profits des multinationales encore en vigueur dans la plupart des pays. Selon ce modèle classique, les différentes filiales qui composent les multinationales sont imposées comme autant d’entreprises indépendantes les unes des autres.

Le modèle « unitaire » sur lequel s’appuient les mesures de taxation du numérique propose au contraire d’imposer les entreprises multinationales comme des sociétés uniques. En s’appuyant sur l’activité économique réelle des multinationales plutôt que sur leur identité juridique fragmentée, la taxe sur le numérique force la main aux grandes entreprises du secteur, qui se voient obligées de payer leur juste part dans chacun des pays où elles font affaire.

L’avantage financier, pour le Canada, est indéniable : selon des estimations récentes, les retombées fiscales annuelles attribuables au pilier 1 de la solution de l’OCDE, un accord qui défend le modèle classique d’imposition des multinationales, atteindraient les 560 millions de dollars — moitié moins que ce que la timide taxe canadienne, aux visées similaires, rapporterait.

Puis, la taxation adéquate de l’économie numérique constitue un moyen efficace de tenir tête aux multinationales, à qui un poids économique considérable confère un important pouvoir politique. Ici, le parallèle avec le débat sur la Loi sur les nouvelles en ligne est effectivement éloquent : dans les deux cas, l’image d’un gouvernement contestant l’hégémonie des GAFAM rappelle que la solution à un problème d’ordre international peut trouver sa source dans une volonté politique forte exprimée à l’échelle nationale.

La coordination des politiques fiscales nationales est, bien entendu, du fait de la mondialisation des rapports économiques, une dimension essentielle de la lutte en faveur de la justice fiscale. Cette coordination n’a cependant de valeur qu’en tant que produit d’une coopération politique réelle entre États, qui place les objectifs communs plutôt que les intérêts économiques particuliers au coeur des préoccupations.

Si le Canada, au regard notamment de son rôle historique dans le processus de développement des paradis fiscaux caribéens, n’a pas attendu une hypothétique taxe sur les services numériques pour ternir sa réputation internationale en matière fiscale, il dispose aujourd’hui d’une occasion de redorer son blason.

L’imposition d’une taxe sur le numérique est la première étape de la modernisation nécessaire de la politique fiscale internationale du Canada. Espérons que le gouvernement, en cette matière, saura tenir tête jusqu’au bout.

