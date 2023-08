Pas de révolution sans «care»

La lutte anticapitaliste contre l’industrie du bien-être prend parfois les allures « religieuses », qu’elle assigne pourtant à ceux-là mêmes qu’elle pourfend. La critique, fort légitime, se formule comme suit : ce marché ascendant est extrêmement lucratif grâce à la vente d’une illusion de satisfaction à des consommateurs manipulables croyant atteindre le bonheur en suivant des recettes.

À force de discipline, d’effort et d’argent, ils espèrent devenir la « meilleure version d’eux-mêmes », à défaut de quoi ils en seront tenus pour les premiers responsables. En psychologisant ainsi le mal-être et en tenant affairés et désolidarisés des individus croyant que leur souffrance est anormale, cette idéologie étouffe la révolte collective envers les véritables causes, sociales et sociétales, de la misère.

En est finalement occulté le fait que le changement doit passer par des politiques remettant en question la totalité du système néolibéral, et non par les bons soins de l’acupuncteur ou du magnétiseur. Soit, mais si l’on considère :

1. Qu’au coeur et aux fronts intimes voire aux origines non commerciales de ce grand et diversifié mouvement historique du bien-être, ce qu’il y a avant tout, et ce, malgré son évidente récupération capitaliste, c’est le care, cette pratique ancestrale éminemment féminine et volontaire de don de soi empathique ;

2. Que la critique opérée, elle-même en grande partie masculine, place généralement les luttes de classe au-dessus des luttes féministes et donc les rapports de production à l’avant-plan des rapports intimes et familiaux concrets, cela conduisant à nier l’importance, voire la prédominance du domestique sur l’économique et de la violence prépolitique intersectionnelle sur le politique ;

3. Que cette critique est le plus souvent pensée à travers deux types d’arguments scandés dans un patriarcat latent, voire inconscient : un discours sociologisant qui voit encore aujourd’hui l’individu et sa subjectivité tel un bête résultat du social, comme si la révolution n’avait aucune assise possible dans la subjectivité et son épanouissement. Puis, des propos « scientifiquement bornés » qui oublient que la science ne sait pas tout, révélant ainsi la peur et la haine des croyances non scientifiques et le déni du « besoin de croire » ou de spiritualité…

On constate alors que, dans le prêchi-prêcha affairé de la bonne pensée critique, le self care et encore moins le care ne sont pas dignes, paradoxalement pour des héritiers de Marx, d’égaler le travail au sommet des valeurs. Contradiction suprême : cette critique s’enfonce même à l’occasion dans une malversation caractéristique de l’objet même de son mépris, c’est-à-dire individualiser, voire personnaliser en s’attaquant, du haut de leur savoir désincarné, à l’un ou l’autre de ses représentants honnis, mettant souvent dans le même sac tel gourou avec telle ostéopathe ou art-thérapeute, tirant sur le messager au lieu de s’en faire un allié. Sans vouloir exercer le même travers à mon tour, je ne peux m’empêcher de penser que ces bien-pensants auraient parfois besoin d’un bon massage !

Il faut vraiment faire preuve de plus de discernement. Aucune révolution ne peut avoir lieu sans cette force du care et sans le féminisme qui lui est sous-jacent et qui en est aussi, à travers l’histoire de la profession infirmière, comme le rappelle l’historienne Yolande Cohen, aux origines.

Bref, quand il est question de bien-être et de soins, il serait peut-être temps de cesser de jeter le bébé avec l’eau du bain, comme le dit Camille Teste dans son ouvrage récent et fouillé Politiser le bien-être. Mieux, pourquoi ne pas le prendre enfin dans nos bras et le consoler peau à peau, un tant soit peu, et lui apprendre à nager enfin, avant de vouloir le jeter dans le fleuve des révolutions sous prétexte qu’il est en train de couler tout seul dans le lac de Narcisse entretenu par le capitalisme ?

Redonner sa véritable force de solidarité au care au lieu de le stigmatiser et de l’exclure, ne serait-ce pas là, au fait, une vraie révolution ?

