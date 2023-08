La Lune a bien mauvaise presse

Dans Le Devoir du 4 août, on trouve en page Idées un petit article de Pierre Desjardins intitulé « Miroir lunaire », selon lequel la Lune n’a plus rien de rassurant ni de réconfortant. Cet article m’a bien attristé.

Depuis toujours, j’ai regardé la Lune en essayant de comprendre ce qu’elle pouvait m’apprendre ou tout simplement en l’admirant pour ce qu’elle est. Ses quartiers montants ou descendants, sa position, en demi-lune horizontale ou verticale, son image dans l’eau (c’est beau aussi la Lune qui se reflète dans une piscine !), les astres qui l’entourent, qui ne sont jamais les mêmes, parfois étoiles, parfois planètes.

En novembre dernier, je me suis levé à 4 h du matin pour profiter d’une éclipse totale de Lune, événement rarement observable sous nos cieux souvent nuageux. Là encore, j’ai été émerveillé par le phénomène, sa progression lente et majestueuse, les attentes que cela suscitait chez moi.

La Lune me fascine aussi parce qu’elle tourne sur elle-même dans le même temps qu’elle met pour faire le tour de la Terre. Quel mystère envoûtant ! En cela, elle me ramène à l’anthropologie, par le fait que son cycle correspond à peu près au cycle menstruel. Elle détermine aussi approximativement le calendrier et provoque les marées. Ce n’est pas rien.

Pour moi, la Lune est signe du temps qui passe, mais aussi de la constance du retour des choses. Et je n’ai besoin d’aucun « super télescope » pour la regarder, seulement mes yeux, ou si j’y tiens, de bonnes vieilles jumelles.

Cela suffit largement pour découvrir chaque fois de nouvelles choses à voir, chaque jour différentes. Et tout cela gratuitement, en ville par-dessus le marché ! Alors, quand M. Desjardins se désole que l’humain soit incapable d’admirer simplement l’environnement extraordinaire qui s’offre à lui sur Terre, je lui réponds que les cieux font partie de cet environnement et qu’il ne me semble pas utile de nous séparer du reste du cosmos. Nous en faisons partie de toute éternité et pour encore bien des lustres à venir.

