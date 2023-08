Nos églises, premières répondantes à la crise climatique

Le 5 avril 2023, une pluie verglaçante paralysait de nombreuses infrastructures électriques à travers le Québec, privant près de 850 000 foyers d’électricité pendant plusieurs jours. Pour de nombreux ménages pourvus de puits d’eau, une telle panne signifiait également la perte de leur accès à une source d’eau potable. Et si, à ce moment, il avait été possible de se réchauffer et de s’approvisionner en eau au sein de l’église la plus proche, celle-ci étant équipée d’un système géothermique soutenu par une génératrice ?

Il ne s’agit que d’un exemple des nombreuses perturbations qui ont secoué le Québec dans les derniers mois. Dans un contexte où la crise climatique provoque de plus en plus de situations d’urgence menaçant directement la sécurité des individus, plusieurs voies d’action sont à notre disposition. Parmi celles-ci, il serait enfin temps de considérer le potentiel qu’ont nos églises pour répondre à l’urgence des catastrophes naturelles actuelles.

Nous avons sur notre territoire des bâtiments spacieux, rassembleurs et localisés au centre des villes et des villages des quatre coins du Québec. Par le fait même, le sort réservé à ces richesses architecturales se détériore depuis plusieurs décennies. Chaque année, à l’encontre de la volonté de nombreux citoyens mobilisés, des églises se voient abandonnées, ou même démolies, faute de vocation ou de fonds permettant d’assurer leur préservation.

Pourtant, ces lieux pourraient agir comme premiers répondants face à la crise climatique en devenant des refuges sécuritaires lors de catastrophes naturelles, notamment en étant pourvus de systèmes de production d’énergies renouvelables. En permettant une décentralisation de l’approvisionnement électrique, cette initiative renforcerait la résilience des ménages aux pannes électriques.

En outre, par le biais de l’implantation d’installations sanitaires temporaires, de lieux de télétravail, de pôles agroalimentaires ou de bornes de recharge pour automobiles électriques au sein des églises, le déploiement de projets de reconversion de nos bâtiments religieux pourrait s’avérer indispensable à la protection des citoyens vulnérables ainsi qu’à la mobilisation quant aux luttes à mener contre les changements climatiques.

Nos églises deviendraient ainsi véritablement les premières ressources à la disposition des personnes concernées, permettant à la fois une protection efficace et une revitalisation de la vie entourant ces lieux patrimoniaux.

Urgence

Il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard. En mai dernier, des trombes d’eau ravageaient la rive nord du fleuve Saint-Laurent, emportant avec elles les vies de deux pompiers volontaires. La vague d’inondations touchait plus de 1400 résidences situées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, en Outaouais et dans la capitale nationale.

Dans un contexte où la conjoncture environnementale promet une exacerbation des évacuations dues aux inondations, il faut instaurer un plan d’urgence clair et fournir des lieux de refuges aux Québécois de plus en plus à risque. À l’échelle canadienne, plus de 1,5 million de foyers sont « très exposés » aux risques d’inondation, selon le Bureau d’assurance du Canada.

Au moment où ces lignes sont écrites, des millions d’hectares de terres brûlent au Québec et dans le reste du pays, et nombre de ces feux ne sont toujours pas maîtrisés, selon les données de la Société de protection des forêts contre le feu.

La plus grave saison de feux de forêt de l’histoire du Québec provoque continuellement le déplacement de milliers de citoyens, sans mentionner les impacts tangibles du smog sur les capacités respiratoires des individus. Ne nous permettons pas d’oublier que le 25 juin 2023, Montréal était classée comme la ville avec la pire qualité de l’air au monde. Dans un tel contexte, des sanatoriums temporaires auraient dû être mis en place au sein de diverses églises, rendant ainsi disponible de l’équipement médical de base pour les personnes atteintes.

Les derniers mois ont mis en évidence les lacunes dans la résilience des différentes communautés. Que faisons-nous pour assurer la protection immédiate du bassin grandissant de personnes vulnérables ? Allons-nous longtemps nous contenter de donner des indemnités aux sinistrés avant de proposer une solution viable à l’insécurité à laquelle sont exposés les habitants des villes et des villages partout au Québec ? […].

Lors de la pandémie de COVID-19, plusieurs sous-sols d’églises se sont transformés en sites de vaccination temporaires. En cas de catastrophes qui nécessitent des solutions rapides, le rôle que ces lieux peuvent jouer a ainsi été avéré. Et si nos églises devenaient donc des premières répondantes face à la crise climatique ?

