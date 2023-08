Les livres viennent au monde comme les poissons

Après des mois de gestation et comme les ovules lâchés par le poisson femelle, les manuscrits arrivent au monde par dizaines de milliers, fragiles et pas encore viables. Chez la morue, moins d’un oeuf sur deux millions deviendra un adulte : morue d’affaires ! C’est dire comment le chemin de la vie du manuscrit ne tient à grand-chose.

Ces dizaines de milliers d’ovules ne sont donc pas toutes appelés à devenir des livres : un poisson mâle doit se montrer intéressé, une sélection naturelle s’opère et l’éditeur fait son choix. À ce stade, les ovules deviennent oeufs et n’ont pas de coquille. L’oxygène présent dans l’eau peut ainsi atteindre l’embryon et le faire évoluer de telle ou telle autre façon. C’est la spécialité de l’éditeur d’apporter cet oxygène vital à l’évolution du manuscrit. L’achigan mâle couve et protège son nid jusqu’à ce qu’il juge que ses petits sont indépendants. Après quoi, ils sont libres et lui, il retourne à ses occupations.

Notez qu’ici, la frayère est en quelque sorte protégée. Pour preuves, ces mentions légales qui ornent toute publication d’un éditeur agréé : « Nous bénéficions du Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres du gouvernement du Québec, géré par la SODEC. […] De l’appui financier du gouvernement du Canada et du Conseil des arts. […] »

Nous sommes bien en pisciculture, loin des remous de l’habitat sauvage.

Chez les poissons, on peut observer un phénomène de compensation. Ainsi, lorsqu’une population diminue, les femelles produisent plus d’oeufs : on a pu observer ce phénomène lors de la pandémie. Alors qu’on prédisait un avenir peu radieux à l’industrie du livre, les auteurs sont revenus en force et ont inondé les éditeurs de manuscrits. Plusieurs sont devenus des livres qui ont frayé leur chemin jusqu’à de nouveaux territoires : de nouvelles librairies ont vu le jour et l’engouement pour la pêche s’est vu décuplé. D’autres livres encore plus aventureux, comme l’anguille, ont traversé l’Atlantique pour aller se reproduire sur le Vieux Continent.

L’effervescence post-pandémie retombe doucement. L’habitat des livres, les librairies, se fragilisera sans doute à nouveau avant qu’une nouvelle ponte massive de manuscrits ne voie le jour.

Entre-temps, il y a la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! », fête ultime de la pêche. Cette journée (et toutes les autres où vous aurez envie de vous procurer un livre), achetez le poisson frais d’ici. Considérant le volume d’oeufs produits, chaque livre survivant et arrivé à maturité est miraculé. Or, son ultime habitat, son ultime destin, est votre foyer. Votre foyer est sa rivière.

L’achat d’un livre québécois fait tourner les engrenages de cet écosystème fragile ; en échange de ce geste, les pages de votre livre d’ici se tourneront plus facilement. Et qui sait : peut-être qu’un jour l’engouement pour la pêche sera tel qu’on pourra produire les manuscrits en dehors des bassins de pisciculture. De quoi faire rêver toute une petite industrie.

Hommes et femmes de mer, je vous souhaite une bonne pêche !

Note 1 : Il n’y a pas de quota ; pêchez-en autant que vous souhaitez !

Note 2 : Le saumon de l’Atlantique vit en mer de trois à cinq ans avant de revenir pondre dans sa rivière natale. Si vous aimez le dernier titre d’un auteur, soyez bon pêcheur : patience.

