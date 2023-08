Quand cesserons-nous d’avoir honte de notre Stade olympique?

Plusieurs Québécois et Montréalais ont un malaise profond face à toutes discussions sur l’avenir des installations olympiques. Les idées les plus loufoques sont défendues avec ardeur pour trouver une solution aux « problèmes » du Stade olympique. Parmi ces idées, celle de mettre un toit rigide sur le stade.

La Régie des installations olympiques (RIO) propose de remplacer l’anneau technique afin de supporter le nouveau toit, avec comme justification l’obligation de répondre aux nouvelles normes de charge de la Régie du bâtiment du Québec. Pourtant, on peut se demander si ce remplacement de l’anneau ne découlerait pas plutôt de la solution technique retenue pour le remplacement du toit.

Rappelons-nous qu’en 1995, après avoir suivi les recommandations d’un comité consultatif, le gouvernement de l’époque avait arrêté, in extremis, la construction proposée par la RIO d’un toit d’acier rigide et reposant sur l’anneau technique. Le toit actuel, qui n’est pas celui d’origine, est en place depuis 25 ans. Il n’a pas endommagé la structure du Stade olympique comme un nouveau toit rigide risque fort de le faire, car il est souple et ne repose pas sur l’anneau technique.

Prenons l’exemple d’un monument iconique d’une autre grande ville, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand son magnifique toit fut détruit par un incendie, il n’y eut pas de controverse quant à la pertinence de sa reconstruction et à l’approche architecturale à utiliser. Personne n’a suggéré de ne pas reconstruire le toit. Personne n’a proposé de modifier la configuration de la toiture. Personne n’a défendu la nécessité de la remplacer par un toit en acier ou de renforcer le pourtour de la cathédrale pour accommoder ce nouveau toit.

Quand serons-nous fiers de notre stade ? Quand reconnaîtrons-nous enfin qu’il s’agit d’une oeuvre architecturale unique et remarquable à préserver et à mettre en valeur ?

Allons-nous finalement cesser d’octroyer de coûteux contrats d’ingénierie et décider de mettre plutôt sur pied une équipe compétente de conception appuyée d’experts relevant directement de l’État ? Le mandat de cette équipe serait de compléter les installations olympiques, en remettant en valeur l’oeuvre architecturale et en actualisant les solutions proposées par son concepteur, dont le génie et la maîtrise des techniques sont redécouverts depuis son décès en 2019.

Inspirons-nous de Paris, rénovons le Stade olympique en respectant sa conception d’origine. C’est ce qui a été fait à Paris au parc des Princes, domicile du Paris Saint-Germain FC, un stade qui a été réalisé lui aussi par l’architecte Roger Taillibert.

