Je suis une résidente qui habite près du parc Basile-Routhier et qui a porté plainte (« La vie après le démantèlement », Le Devoir, 29 juillet 2023). Étant travailleuse sociale de formation, je suis très sensible à la situation que vivent les itinérants et je connais aussi la complexité du problème. Toutefois, il importerait de connaître également le point de vue des résidents.

Si nous avions eu la rencontre souhaitée par les travailleurs communautaires, rencontre dont nous n’avons jamais entendu parler, voici les questions que j’aurais posées ou pour lesquelles j’aurais souhaité avoir une réponse.

Comment réagiraient les gens :

– Si à minuit, en sortant sur son patio, ils se retrouvaient face à une itinérante intoxiquée et qui fume tranquillement son joint ? Qui, lorsque vous lui demandez poliment de quitter les lieux, vous invective et refuse d’obtempérer ?

– Si en l’espace de dix jours, les pompiers devaient aller éteindre un feu juste derrière votre cour à trois reprises ?

– S’ils se faisaient réveiller la nuit par des hurlements accompagnés parfois de chicanes ?

– Si on venait frapper à leur porte de façon intempestive en pleine nuit ?

– Si on leur demandait de la nourriture, alors qu’ils travaillent dans leur jardin ? Ils répondraient probablement par l’affirmative, mais, intérieurement, ils s’interrogeraient sur le nombre de demandeurs potentiels et sur les réactions possibles s’ils répondaient par la négative.

– S’ils constataient qu’en l’espace de quinze jours, le nombre de tentes est passé d’une à neuf ? Ils se demanderaient sûrement combien il y en aurait à la fin de l’été.

– Comment vivraient-ils le fait de ne pas se sentir chez eux, en étant vigilants 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7. C’est plus que du temps plein.

– Comment supporteraient-ils le sentiment d’inquiétude et de vulnérabilité qui accompagne ce type de situation ? Une personne intoxiquée ou en manque est une personne dangereuse.

– Je sais très bien que toutes les personnes itinérantes ne sont pas nécessairement aux prises avec un problème de toxicomanie ou de santé mentale, mais comment faire le tri ?

C’est facile de faire preuve d’empathie lorsque la situation ne se passe pas dans sa cour. Je suis capable, moi aussi, de faire de beaux discours. Je préciserai à l’interlocuteur Xavier cité dans le texte qu’aucun citoyen ordinaire n’a le droit de camper dans un parc et que les heures d’occupation pour les visiteurs sont limitées.

Pour votre information, une rencontre a eu lieu entre des résidents et des représentants des organismes communautaires, des policiers et une personne représentant le CIUSSS. Elle a été organisée par Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville de Montréal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. L’objectif était de faire en sorte que nous échangions sur nos réalités respectives.

Nous avons tous convenu que les campements ne sont pas la solution et que la solution ne peut être simple. Évidemment, comme citoyens, nous saluons la décision qui a été prise par nos dirigeants.

