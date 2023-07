Pierre Collin, une carrière hors du commun

J’apprends que Pierre Collin vient de nous quitter. Un choc ! Je suis triste. Je suis depuis bien des années son riche parcours d’homme de théâtre. Je connais Pierre Collin depuis que je m’intéresse au théâtre. Je crois même que Pierre Collin fait partie de ceux qui m’en ont donné la piqûre.

Je me souviens de ses mises en scène percutantes au tout début du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Avec Rodrigue Mathieu des Saltimbanques, André Brassard du Mouvement contemporain et Jean-Guy Sabourin des Apprentis-Sorciers, Pierre Collin, également des Apprentis-Sorciers, faisait partie de mes premiers phares. Il était un modèle pour moi.

Je voulais suivre ses traces. Ses mises en scène de L’architecte et l’empereur d’Assyrie de Fernando Arrabal, de La Baye de Philippe Adrien — je me souviens encore de la vertigineuse performance de sa soeur Frédérique Collin, que Pierre Collin dirigeait de main de maître —, de Docile et malin de son frère Jacques Collin — toute une famille, la famille Collin ! — et bien d’autres textes inédits de l’époque.

J’ai eu la chance de travailler avec l’acteur Pierre Collin dans une de mes pièces pour adolescents Au loup !, une création du Théâtre de Quartier dont j’assumais la co-écriture et la co-mise en scène avec le puissant scénographe Daniel Castonguay. J’étais impressionné par l’intelligence de Pierre Collin, sa culture et son implication tout au long du processus de création. Rompu au théâtre d’avant-garde des années 60, je retrouvais chez Pierre Collin, dans les années 90, son audace toujours aussi pure et son sens inouï de l’aventure.

Depuis, j’ai toujours apprécié sa carrière de comédien partout, au théâtre et au cinéma. Que ce soit dans les textes de Daniel Danis, Paul Claudel, Albert Camus, Michel Tremblay, Martin Bellemare, Annabel Soutar, Jean-Raymond Marcoux, Molière, David Mamet, Thomas Bernhard (son hilarante logorrhée à propos de Heidegger dans Les maîtres anciens me reste encore en mémoire) et autres.

À travers tous ses personnages, Pierre Collin savait projeter une présence toujours éblouissante et contagieuse. Je me souviens de son interprétation magistrale dans Les étoiles d’Angus, de Michael Healey, mise en scène par André Thérien, une de mes pièces fétiches, à la portée sociale toujours actuelle et inégalée, dans une coproduction du Théâtre du Jour et du Théâtre les gens d’en bas. Le jeu de Pierre Collin réussissait avec une subtilité admirable à soutenir le contenu subversif de l’oeuvre.

Je salue bien bas cette carrière exceptionnelle et atypique d’un homme de théâtre hors du commun.

