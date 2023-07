Pour un monde plus bleu, comme la couleur de l’autisme

L’autisme fait partie de ma réalité. Malgré le fait que j’ai vécu une enfance heureuse, entourée de gens aimants, je n’ai pas eu accès à tous les services que j’aurais dû recevoir, tant dans la vie en général qu’à l’école. Tout cela est dû à une certaine méconnaissance de l’autisme, qui est souvent confondu avec la maladie mentale ou la déficience, malgré les études et les outils qui ont été créés au fil des années. Même aujourd’hui, plusieurs autistes âgés de plus de 21 ans sont laissés pour compte parce qu’il n’y a pas beaucoup de services visant cette clientèle. Voici certains aspects que la société doit améliorer si nous voulons vivre dans un monde plus bleu, bleu comme la couleur de l’autisme et de la confiance.

Premièrement, il faut favoriser davantage l’inclusion dans les milieux scolaires et au travail. Le fait qu’une personne autiste se trouve dans un endroit adapté à son environnement et entourée de gens doux et bienveillants est un grand atout pour elle. De plus, une personne différente a toujours besoin d’apprendre à sa manière et à son rythme. Par exemple, je n’ai pas pu aller à l’école secondaire ordinaire parce que la direction et le personnel enseignant ne pouvaient pas m’offrir un environnement et un système d’apprentissage adaptés à mon état. Cependant, j’ai réussi à obtenir mon diplôme dans une école pour adultes en moins de deux ans. Heureusement qu’il y a eu de l’amélioration dans le système scolaire et qu’il existe de plus en plus d’organismes qui favorisent l’intégration au marché du travail.

En deuxième lieu, la désinformation et l’ignorance sont des causes d’intimidation et d’incompréhension envers les personnes différentes. Si les gens lisaient plus d’ouvrages ou d’études sur les autistes, ils comprendraient davantage pourquoi ceux-ci ont des manies pour se régulariser, pourquoi ils ont parfois des sautes d’humeur quand ils sont trop sollicités ou posent les mêmes questions parce qu’ils sont très passionnés par un sujet. Durant mon enfance, j’ai eu de la difficulté à me faire des amis à cause de cela. Au fil du temps, j’ai réussi à me faire respecter des gens et j’ai maintenant un réseau social qui accepte ma condition et mes limites.

C’est pour toutes ces raisons que la sensibilisation à l’autisme est la cause qui me passionne le plus, parce qu’à cause du manque de ressources et de services, la personne différente est empêchée de développer son plein potentiel et d’accroître ses chances de réaliser ses rêves. Même si j’ai une certaine autonomie, il y a quelques rêves que je n’ai pas pu concrétiser à cause de ma différence, comme aller à un bal de finissants comme n’importe quel autre élève du secondaire.

Néanmoins, j’ai réussi à trouver des façons de vivre qui me conviennent et j’ai trouvé le bonheur à ma manière, même si je n’ai pas exactement une vie comme les autres personnes de mon âge.

