De la formation des médecins

Le 14 juillet, le ministre de la Santé du Québec a annoncé l’ajout de 404 places dans les facultés de médecine au cours des trois prochaines années. Une annonce doit être faite plus tard pour préciser les besoins réels en médecins. De son côté, le premier ministre, François Legault, a déclaré que le manque de médecins ne permettait pas d’en former davantage. Du coup, il admettait implicitement que le rehaussement des admissions en médecine serait insuffisant pour combler les besoins de la population.

Il m’apparaît plutôt saugrenu qu’un manque de médecins puisse empêcher de combler le manque de médecins. À mes yeux, il est inconcevable d’entrevoir les effectifs en santé en fonction de la perspective des médecins plutôt qu’en fonction de celle des patients/usagers. Les facultés de médecine et les établissements de santé universitaires collaborent depuis des années pour former les étudiants et leur donner accès à des stages pratiques conformément à des normes strictes.

La régionalisation des facultés de médecine en cours est une excellente initiative, à laquelle il faut applaudir. En somme, il faudrait faire confiance aux établissements de santé et aux facultés de médecine et leur accorder la latitude nécessaire pour relever le défi de former des médecins selon les vrais besoins de la population. Maintenant, et pas dans trois ou cinq ans.

Récemment, j’ai été surpris d’entendre le ministre de la Santé proposer de former des assistants-médecins dans des programmes raccourcis de quatre années. Comment va-t-on s’y prendre pour les former si, nous dit-on, on n’est pas capable de former plus de médecins ? Ce rôle d’assistant-médecin n’est-il pas déjà assumé par les infirmières (infirmiers ?) praticiennes spécialisées. Ces questions mériteraient une réponse.

Le gouvernement a pour objectif d’attirer, de former et de requalifier 27 000 travailleurs dans le secteur de la santé et des services sociaux au cours des cinq prochaines années. En ce qui concerne le personnel infirmier, le défi est crucial et colossal. À mon avis, les retours dans le réseau de la santé des infirmières qui ont quitté le réseau pour aller dans le privé seront nettement insuffisants pour pallier le manque de personnel, et celles qui seront recrutées à l’étranger ne changeront pas la donne. La solution qui est la plus prometteuse et la plus durable est d’accueillir plus d’étudiants dans les programmes de soins infirmiers dans les cégeps et les universités d’ici.

De plus, il y aurait dans le réseau environ un infirmier pour huit infirmières. Les médias, le milieu politique et même les acteurs de la santé utilisent généralement le mot « infirmière » pour désigner la profession des soins infirmiers. Le message qu’on envoie, c’est que la profession est réservée aux femmes. À l’image de la médecine et de l’ingénierie, où les femmes ont atteint la parité avec les hommes, il me semble tout à fait possible de faire de même pour les hommes dans le domaine des soins infirmiers, pour autant qu’on adopte des stratégies de recrutement et d’accueil en conséquence.

Placer le patient/usager au centre des préoccupations et des décisions en santé ne doit pas seulement être un slogan, mais se manifester concrètement dans les orientations et les décisions en matière de santé.