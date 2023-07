Laval vaut bien une bibliothèque centrale!

J’ai grandi à Laval. Mes enfants ont grandi à Laval. Et depuis que je suis retraité de Bibliothèque et Archives Canada, soit quatre ans, je suis de retour à Laval. C’est avec beaucoup de tristesse et d’étonnement que j’ai appris récemment que les partis d’opposition font front commun contre la construction d’une grande bibliothèque et d’un centre de création artistique dans ma ville.

Laval est la troisième ville en importance du Québec et il est inacceptable, au moment même où nous célébrons son 58e anniversaire, que celle-ci ne soit pas dotée d’une installation aussi essentielle qu’une bibliothèque centrale.

On a dit que Laval est déjà dotée de neuf bibliothèques de quartier. C’est comme accepter qu’une équipe de hockey soit composée exclusivement de « plombiers » et qu’elle n’ait pas besoin d’un Wayne Gretzky, d’un Guy Lafleur ou d’un Cole Caufield !

On a dit que le centre-ville de Laval est à 25 minutes en métro de la Grande Bibliothèque de Montréal. On répondra que la Place Bell est à 34 minutes en métro du Centre Bell et que cela ne l’empêche pas d’être florissante et le Rocket de Laval aussi.

On a dit que la construction de la bibliothèque centrale créera un îlot de chaleur. Je répondrai que la bibliothèque pourra être dotée d’un jardin ou d’un aménagement du même type — comme c’est le cas à Westmount ou à la nouvelle bibliothèque Maisonneuve de Montréal ou, encore, à la Grande Bibliothèque, dont le jardin d’art abrite même une statue du grand Dany Laferrière. De plus, l’édifice abritant la bibliothèque pourra être carboneutre, comme ce sera le cas d’Ādisōke, la nouvelle bibliothèque centrale que construit actuellement la Ville d’Ottawa, en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.

On a dit qu’il serait préférable d’investir dans les bibliothèques de quartier ou même d’en créer de nouvelles. C’est un argument qu’on a souvent entendu au moment où la Grande Bibliothèque a été planifiée grâce à la volonté de Lucien Bouchard et de Lise Bissonnette. En fait, c’est tout le contraire qui s’est produit à Montréal et qui se produira à Laval.

Rappelons que la présence d’une bibliothèque centrale forte et moderne a eu un effet d’entraînement sur l’ensemble des bibliothèques montréalaises, augmentant à terme leur fréquentation et suscitant même la création de nouvelles bibliothèques de quartier — Benny, Marc-Favreau, Vieux-Saint-Laurent, Maisonneuve — pour répondre à la demande grandissante des citoyens.

Plus que des livres

Car une bibliothèque centrale, en 2023, c’est beaucoup plus qu’une collection de livres qui attendent sagement qu’on vienne les emprunter. Bien sûr, c’est une collection robuste de documents, par exemple, tous les livres relatifs à Laval, qu’ils soient écrits par un ou une Lavalloise ou qu’ils portent sur Laval, en plus des best-sellers et des classiques de notre littérature et de celles des autres cultures.

Mais, c’est aussi une programmation publique forte : des rencontres avec nos auteurs, des colloques, des tables rondes, des expositions et des séances de l’heure du conte — non seulement en français, mais aussi dans les autres langues parlées dans notre ville. Une foule d’activités, pour enfants, ados et adultes, sources de démocratie et d’intégration sociale.

Comme l’écrivait l’ex-président américain Barack Obama le 17 juillet dernier, dans une lettre ouverte aux bibliothécaires américains : « Il ne s’agit pas que de livres. [Les bibliothécaires] offrent également des espaces où les gens peuvent se réunir, partager des idées, participer à des programmes communautaires et accéder à des ressources citoyennes et éducatives essentielles »

Grâce à leur gratuité de leurs services, partout en Amérique du Nord, les bibliothèques représentent la porte d’entrée à la culture. Pour reprendre les concepts de Simon Brault, les grandes bibliothèques sont de formidables outils de démocratisation culturelle.

Et les citoyens ne s’y trompent pas. La Grande Bibliothèque de Montréal, qui a été conçue pour accueillir 1,5 million de visiteurs par année, en recevait 2,5 millions avant la COVID-19, avec une pointe de 3 millions en 2009. À Halifax, une ville de 900 000 habitants, c’est presque 2 millions de visiteurs chaque année qui franchissent les portes de la nouvelle bibliothèque centrale. Calgary connaît le même succès depuis l’ouverture de sa centrale, en 2018. Et que dire d’Helsinki et d’Amsterdam, dont les bibliothèques centrales sont devenues, en plus de jouer tous les autres rôles, des attractions touristiques majeures ?

Le maire Stéphane Boyer doit faire connaître ses intentions au sujet de la bibliothèque centrale et du centre de création lors de l’assemblée municipale du 8 août prochain. Espérons qu’il soit inspiré par Barack Obama. La troisième ville en importance du Québec ne mérite rien de moins.

