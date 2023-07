Le commerce des logements doit être mieux encadré

La pénurie de logements abordables offerts aux ménages moins nantis laisse le marché grand ouvert au privé et à la surenchère des loyers, et le déficit d’offre n’est pas près de se résorber. Cette situation permet aux propriétaires qui se spécialisent dans le logement abordable de s’en tirer en offrant des habitations de piètre qualité que leurs locataires sont forcés d’accepter, faute d’autre possibilité.

Le logement est un bien essentiel à la qualité de vie de chacun d’entre nous ; pourtant, il est peu réglementé. Alors que l’hébergement hôtelier est soumis à des normes et assorti de cotes, rien de tel n’est en place du côté du logement locatif. Et le projet de loi 31, dans ses dispositions actuelles, ne prévoit aucune mesure pour assurer l’amélioration progressive de la qualité des logements abordables.

La mise en place d’un registre des loyers, proposée par plusieurs acteurs du milieu, est une mesure essentielle, mais insuffisante. Des pistes complémentaires doivent être explorées.

Premièrement : rendre obligatoire l’établissement d’un état des lieux à l’arrivée et au départ du locataire, partie intégrante d’un bail locatif enregistré auprès des autorités réglementaires concernées. Un tel exercice documenterait concrètement l’objet du contrat de bail et établirait la qualité relative du logement. Lors de l’état des lieux, les défaillances potentielles seraient cernées, pour être corrigées ensuite. Et les données recueillies grâce à une telle mesure maintenant obligatoire fourniraient aux décideurs de tous les ordres de gouvernement les informations requises pour établir des politiques claires, des plans d’action ciblés et bien en évaluer les résultats.

Deuxièmement : encadrer et soutenir l’entretien régulier du parc résidentiel locatif par les propriétaires du secteur privé, mais aussi des secteurs public et associatif. Il est désormais obligatoire pour les copropriétés divises de constituer un fonds de prévoyance pour faire face aux besoins d’entretien, de rénovation et de mise aux normes des bâtiments ; ces mêmes besoins existent dans l’immobilier locatif. L’actualité récente a d’ailleurs révélé au grand jour l’absence de prévoyance des offices municipaux d’habitation et autres instances responsables du parc de logements sociaux, qui a ainsi privé près de 3000 ménages d’un logement abordable de qualité. Le législateur ne devrait-il pas se préoccuper d’encadrer et d’encourager les bonnes pratiques de tous les propriétaires de logements locatifs, peu importe leur forme légale ?

Il appartient aux élus de tous les partis, ainsi qu’aux équipes des villes et du ministère québécois responsable de l’Habitation, de réfléchir aux meilleures avenues à emprunter pour atteindre l’objectif désiré : maintenir un parc locatif de qualité et accessible aux ménages à revenu modeste. L’atteinte de cet objectif pourrait prendre diverses formes. Elle pourrait par exemple découler de la mise en place d’une obligation de créer un fonds de prévoyance, assortie ou non d’une contrepartie selon la nature des travaux réalisés et l’adaptation nécessaire du parc locatif aux besoins sociaux et environnementaux du Québec.

Des mesures pragmatiques comme celles-ci, faciles à mettre en place, contribueraient à améliorer la qualité du parc locatif québécois. Elles seraient complémentaires aux actions structurantes des plans d’investissement en habitation. Vu l’ampleur de la crise, on ne peut pas se permettre de les négliger.