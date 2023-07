Cinquante nuances de rose

Voilà que Mattel, flairant les millions potentiels, nous ressert sa Barbie dans un long métrage publicitaire. La bimbo blonde figure déjà sur plusieurs couvertures de revues, et la marchandise bonbon fait rapidement son apparition dans les vitrines. Ce film (que je n’ai pas vu) semble enchanter les critiques et alimente un faux débat visant à savoir si la célèbre poupée, longtemps décriée, est en réalité une icône féministe… Spin habile s’il en est, car ce déferlement de rose nanane n’est rien d’autre qu’une gigantesque campagne visant à vendre encore des tonnes de produits (faits en Chine).

On peut penser que Mattel s’inspire ici de Disney qui, début des années 2000, a procédé à une lucrative campagne de remise en marché des princesses, laquelle a permis à la multinationale de récolter des centaines de millions de dollars. Ont suivi des tonnes de produits dérivés liés aux princesses… Et soudain toutes les filles petites et grandes sont devenues obsédées par Cendrillon, Aurore, Blanche-Neige, etc., et autres nouvelles moutures toutes créées ou revisitées à la sauce empowerment, la formule magique du moment qui fait avaler (et acheter) n’importe quoi.

Il reste qu’à l’heure actuelle, on semble encore bien loin du conte de fées.

Pensons à la Blanche-Neige du conte traditionnel, laissée pour morte dans son cercueil de verre, après avoir croqué dans l’irrésistible pomme empoisonnée offerte par sa belle-mère jalouse. Dans la version de 2023, toutes les jeunes filles d’aujourd’hui ont à la main un étincelant Apple malsain, miroir cruel qui leur renvoie à l’infini la même question « qui est la plus belle ? ». Il faut les voir dans le métro, dans la rue, partout, hypnotisées par les mêmes images qu’elles font prestement défiler… Celles d’idoles et rivales potentielles prenant la même pose, avec la même moue, les mêmes longs cheveux, les mêmes faux cils… La vanité a déjà été un défaut qu’il fallait surmonter.

Et que dire de la version actualisée de la Belle au bois dormant ? La Belle au bois Tinder qui se réveille auprès d’un prince tout sauf charmant… ai-je besoin d’en dire plus. Sans oublier non plus, Cendrillon, la souffre-douleur, aux prises maintenant avec ses belles-soeurs drag ou trans qui rivalisent avec elle, et l’accusent de ne pas les aimer suffisamment.

Anxiété, dépression, retour des troubles alimentaires, problèmes de santé mentale, les filles, au lieu d’être épanouies, sont torturées (et de plus en plus tôt) par les images : la leur et celles des autres dont elles ne peuvent détourner le regard.

Le mariage terrible du féminisme et du consumérisme, scellé pour de bon, a triomphé. Le message qui en résulte, plus diabolique que jamais, voulant que l’émancipation passe par la consommation est décliné à l’infini. Le film publicitaire mettant en scène la catin aux cheveux platine n’en est que l’une de ses dernières incarnations. Les filles méritent mieux. Cinquante nuances de rose ne suffiront jamais.