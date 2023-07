Associations religieuses, espaces publics et désinformation

La tendance des médias à considérer les associations religieuses comme de bons porte-parole pour communiquer les préoccupations des communautés culturelles à l’égard des politiques publiques peut-elle mener à de la désinformation ?

Plusieurs groupes d’intérêts interviennent dans le dossier de la laïcité au Québec. D’un côté, le Mouvement laïque québécois, Pour les droits des femmes du Québec et le Rassemblement pour la laïcité militent, comme leur nom ou leurs statuts l’indiquent, en faveur de la laïcité.

De l’autre, des associations religieuses telles que le Conseil national des musulmans canadiens, la World Sikh Organization of Canada, l’Association de droit Lord Reading et l’Alliance des chrétiens en droit défendent des principes en accord avec leurs dogmes religieux.

Ces prises de position antagonistes sont l’apanage d’une saine démocratie.

Cependant, des questions se posent lorsque les interventions d’un groupe d’intérêt sont perçues comme reflétant les préoccupations de l’ensemble d’une communauté culturelle donnée, comme c’est souvent le cas pour des associations religieuses.

Les associations religieuses

Il faut savoir que le Québec se distingue des autres provinces puisque c’est ici que se retrouve la plus forte proportion de personnes qui estiment que leurs convictions religieuses ou spirituelles ne sont pas très ou pas du tout importantes (40 %) quant à leur façon de vivre leur vie, par rapport à seulement 15 % à 25 % dans les autres provinces. Le Québec se démarque aussi par une plus faible proportion de personnes participant à une activité religieuse en groupe au moins une fois par mois, soit 14 % contre de 21 % à 32 % dans les autres provinces.

Cette spécificité québécoise laisse supposer que les Québécois ont moins tendance à s’identifier aux positions de leur Église lorsqu’il est question de politiques publiques.

S’ajoutent à cela les résultats d’une importante étude, effectuée auprès de 130 000 membres du clergé américain de 40 confessions différentes, qui démontrent que l’affiliation confessionnelle est très instructive pour l’inscription d’un pasteur à un parti, mais pas pour celle d’un fidèle, et que de nombreux fidèles, en particulier dans les églises conservatrices, ne sont pas politiquement alignés sur leur pasteur. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un groupe partage les mêmes convictions religieuses qu’il y a consensus au niveau politique.

Il importe aussi de prendre en considération les objectifs des associations religieuses lorsqu’elles interviennent au niveau des politiques. L’enquête internationale de l’AWID (Association pour les droits des femmes dans le développement) a notamment établi qu’une des stratégies utilisées par les fondamentalismes religieux pour exercer une influence sur la société et la politique était d’en pénétrer l’espace politique et public. De grands efforts de recrutement ont lieu ainsi dans les écoles, les collèges et les universités par l’entremise de la valorisation de l’identité religieuse aux dépens de la citoyenneté commune.

Ces informations factuelles invitent donc à la prudence lors de l’interprétation des préoccupations d’une communauté culturelle par le prisme des associations religieuses.

Rôle des médias

Le rôle des médias, dans une société démocratique, est d’informer la population des questions qui la concernent avec le plus d’objectivité possible. Or, dans le dossier de la laïcité, les médias ont, semble-t-il, peu remis en question la représentativité effective des associations religieuses ou encore les objectifs qu’elles visaient lors de leurs prises de position.

Cette absence de questionnement, lorsqu’il est question de politiques publiques, est fort préoccupante.

En politique, un chef de parti cherche à obtenir un minimum de 90 % d’appuis pour se sentir légitime dans son rôle de porte-étendard de la vision de ses membres. Les représentants des différentes communautés religieuses peuvent-ils se targuer d’avoir un taux d’appui similaire auprès de leurs membres lorsqu’ils se prononcent sur les politiques publiques ? Ce serait étonnant.

Ce serait bien que les médias en tiennent compte lorsqu’il est question d’informer adéquatement la population sur des questions politiques, en tout respect de la souveraineté des citoyens. Ne pas le faire contribue à la désinformation.