Une entente «juste et raisonnable» pour des victimes enfin reconnues

Cette semaine, nous avons appris que l’Archidiocèse de Montréal versera bel et bien 14,8 millions à des victimes d’agressions sexuelles. C’est une bonne nouvelle pour les victimes. On ne peut qu’applaudir à cette entente « juste et raisonnable » intervenue en avril dernier, selon le juge Bisson.

Il y a, dans ce règlement, d’autres bonnes nouvelles. Maître Alain Arsenault, l’avocat des victimes, félicite l’évêque de Montréal pour son ouverture et son attitude positive. Il espère que les autres causes en cour pourront connaître le même dénouement « juste et raisonnable » avec d’autres institutions religieuses au Québec. Puisqu’il s’agissait « de la première fois au Québec qu’un diocèse règle une action collective ».

Il a fallu attendre des décennies pour obtenir un règlement « juste et raisonnable » face à une institution qui a prêché et qui prêche encore les rapports sexuels entre les humains de manière archaïque. Il suffit de mentionner les positions de l’institution sur la contraception, voilà une Église institutionnelle qui résiste encore à la transparence et à la vérité.

Bien plus, cette institution a formé et toléré des prêtres qui ont subi des procès. Ils ont été accusés et mis en prison. Le pire, c’est que plusieurs n’ont semblé souffrir d’aucune culpabilité après leur condamnation. Comment ne pas être indigné devant une institution qui a accepté dans son sein des êtres aussi peu dignes de la mission autoproclamée de cette même institution ? Comment ne pas être stupéfait que, dans certains pays, on puisse dénombrer jusqu’à 10 % du clergé qui a commis des actes d’abus sexuel sur des adultes, des femmes et des enfants ? Comment comprendre qu’une institution qui parle de l’amour tous les dimanches n’a eu aucune considération pour les victimes pendant des décennies, alors que les évêques et le Vatican savaient ce qui s’y passait ?

Il ne s’agit pas d’un petit problème comme certains ecclésiastiques veulent bien nous le présenter. Non ! C’est un grave problème qui implique tout le régime organisationnel de l’Église et toute l’idéologie de la pensée de cette institution sur la sexualité. Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est une institution malade !

Heureusement, le courage des victimes servira, peut-être, à libérer cette institution de ses privilèges ; privilèges de tradition, privilèges fiscaux, privilèges économiques, etc. Avec les procès en série qui l’attendent, il est à espérer que l’Église institutionnelle n’aura plus les moyens de conserver ses privilèges. Elle pourra peut-être alors comprendre ce que veut dire être victime.

Elle pourra à ce moment suivre et appuyer de manière forte et active les laïques catholiques engagés socialement qu’elle a laissés de côté, et même exclus, à certains égards. Ces derniers sont engagés depuis des années aux côtés des divers types de victimes dans plusieurs organisations sociales, économiques et même politiques ; parfois même, avec les victimes d’agressions sexuelles.

Ce serait vraiment une bonne nouvelle que de voir une Église institutionnelle mettre en pratique de manière concrète l’impératif de s’élever contre toutes les exclusions sociales. Par conséquent, de se placer du côté de toutes les victimes des systèmes d’exclusion comme l’a fait le Nazaréen. Prendre un parti pris clair et sans équivoque, dans des pratiques concrètes, constituerait plus qu’une « ouverture et une attitude » positive. Ce serait mettre les bottines en marche en fonction de babines qui n’ont, actuellement, plus de pertinence sociale.