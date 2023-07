Payer la facture des milliardaires de l’OceanGate, vraiment?

La nouvelle est sortie, mais ne semble pas avoir fait grand bruit — sans doute, plusieurs concitoyens ont décroché du fil de l’actualité, se trempant plutôt les pieds quelque part dans une piscine ou un lac à proximité. Pourtant, on apprenait dernièrement que les recherches pour retrouver le submersible Titan, qui avait disparu dans les profondeurs de l’océan Atlantique en juin dernier, nous ont coûté une véritable beurrée.

Ce sont effectivement plus de 20 millions de dollars canadiens, à ce jour, qui auraient été dépensés par les gouvernements canadien, américain et français lors des recherches qui ont eu lieu après l’implosion du submersible. De l’argent qui sort carrément des poches des contribuables. Inacceptable !

Contre toute attente et logique suprême, comme le révèle la nouvelle, « [l]e gouvernement canadien assumera le paiement [des coûts engagés notamment par l’utilisation d’un avion canadien de repérage]. Il ne demandera pas à OceanGate, l’entreprise gestionnaire du submersible, de payer la facture, même si l’engin ne semblait pas répondre aux normes réglementaires ». La belle affaire.

Autrement dit, des millionnaires et des milliardaires font du tourisme de luxe, prennent des risques inutiles, jouent aux explorateurs, montent à bord d’un submersible qui n’est pas certifié par les autorités en matière de sécurité, afin d’aller admirer tout bonnement les vestiges d’un immense navire échoué, nul autre que le Titanic et, nous autres, les pauvres, les abrutis et autres contribuables de la sorte, on devrait payer la facture ? Cela n’a simplement aucun sens. Des milliardaires s’envoient en l’air — lire s’envolent vers l’espace. Des milliardaires naviguent en haute mer à bord de mégayacht de luxe. Des milliardaires font des voyages inusités et se tapent des périples luxueux insensés. Et quoi, nous, nous devrions en plus payer pour les accidents, les dégâts, leur manque de jugement et leurs arrogantes prises de risques liés à ces extravagances après qu’ils ont signé un formulaire de consentement leur expliquant qu’ils vont frôler la mort ? N’importe quoi.

D’autant plus que nous savons déjà, dans cette affaire, que le dirigeant d’OceanGate, Stockton Rush, prenait des risques immenses, faisant lui-même fi des faits et de la science, refusait de se conformer aux normes de sécurité en place, tout en chargeant à ses riches clients la modique somme de 250 000 $US par passager pour monter à bord d’un engin considéré une « souricière pour les milliardaires ».

Et nous, simples citoyens qui nous serrons la ceinture depuis des mois (et même depuis quelques années dans certains cas), nous devrions assumer les frais pour cette affreuse et complaisante opération aquatique d’ultrariches mise en place par une compagnie américaine irresponsable ? Non monsieur.

OceanGate doit prendre ses responsabilités, braver la tempête et payer l’entièreté des coûts liés à ces recherches en mer, de même qu’au scandale qu’ils ont eux-mêmes créé dans ce ridicule milieu du tourisme de luxe. OceanGate doit payer pour ses erreurs et nous rembourser la facture.