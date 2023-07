Faisons de l’éducation de nos jeunes notre projet de société

Au moment où j’écris ces mots, Monsieur le Premier Ministre, un vent de vacances flotte dans les airs. Un ciel lourd de nuages annonce la venue de la pluie. C’est comme si quelque part, le Québec nous implorait un moment de réflexion.

Nos enfants sont en vacances estivales. Soulagés et enthousiastes de la fin de l’année scolaire. Ils n’ont que deux mois pour oublier toutes les faiblesses dont souffre le système scolaire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années.

Nos professeurs, eux, jonglent avec le jugement de tous ceux qui croient que leurs plaintes ne sont pas justifiées en raison de leur été de « congé payé ». Ils se demandent de combien de semaines ils auront besoin pour se remettre de l’année scolaire qui vient de se terminer, minée par toutes les faiblesses dont souffre le système scolaire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années.

Au sein de votre gouvernement, tout est sur pause. Remettre à septembre tous les dossiers prioritaires vous permet probablement de réfléchir aux stratégies à adopter pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, voire les prochaines années.

Monsieur le Premier Ministre, c’est une maman inquiète qui vous écrit ces mots. Une maman qui a vu la dernière année scolaire comme la goutte de trop dans un verre trop plein et qui remarque pourtant que personne n’en parle vraiment. Je n’ai pas entendu parler des absences à répétition, du manque de motivation des professeurs, du personnel scolaire et des élèves, des profs nouvellement engagés qui donnent la matière d’une demi-année en formule plus qu’accélérée afin de remédier aux retards, de l’insistance des écoles en fin d’année scolaire pour que les enfants soient présents en classe alors que les examens sont terminés et que leur motivation a été usée durant les 180 jours d’école, et j’en passe !

Ce que je constate, c’est que les écoles, les enfants et les parents ne se sentent pas écoutés.

Comme si de rien n’était

Mais on continue d’avancer d’année en année comme si de rien n’était. On colmate la brèche. On tente de faire avancer le bateau en bouchant les trous au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Quand on atteint la terre ferme, on récupère du voyage. On recommence le même cirque quelques mois plus tard avec la promesse de faire mieux.

Tout le monde a sa partie du travail à faire. Mais il devient pressant de changer les choses dans notre système d’éducation. Je m’adresse à vous puisque vous êtes la personne qui a le pouvoir de déclencher une réflexion publique sur le sujet. Vous êtes aussi celui qui peut lancer le message fort qu’il faut enclencher un virage à 180 degrés pour le bien de nos jeunes, de nos écoles et de notre société.

À vous, chers lecteurs, si vous êtes parents, ou tout autre adulte côtoyant un enfant de près ou de loin ; soyez concernés par la situation et revendiquez votre désir de changement !

Partageons ce texte sur les réseaux sociaux en ajoutant un mot de soutien à nos jeunes. Ajoutons-y le souhait le plus cher que nous caressons pour le système d’éducation québécois. Soyons à l’écoute de nos jeunes, qui sont l’avenir. Nous leur léguons déjà une planète mourante, signifions-leur que leur éducation est primordiale à nos yeux. Que leur désir d’apprendre est une priorité pour tous ! Que leur développement personnel est nécessaire pour l’avenir !

Faisons de la saison estivale 2023 celle où l’école sera mise au coeur de nos discussions et de nos actions collectives. Faisons de l’éducation de nos jeunes notre projet de société.

Harmonium a chanté « on a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter », mais personne ne le fait.

Agissons ! N’attendons pas encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années.