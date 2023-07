Vivre au plus près, une ode au camping

Comme plusieurs jeunes, mon premier voyage solo, enfin, sans mes parents puisque j’étais accompagné de ma blonde, en fut un de camping. Nous partions un mois, chacun avec notre énorme sac à dos qui contenait tente, sac de couchage, gamelles, toiles, cordes, brûleur et tout l’attirail nécessaire à la vie en nature. Nous avions notre passe étudiant Via Rail, ce qui nous permettait de monter, puis de descendre de n’importe quel train à travers le deuxième plus grand pays du monde.

À nous l’air pur de Jasper, l’eau cristalline du lac Louise et les randonnées épiques sur les sommets des montagnes surplombant Banff. Là-haut, je plantais ma tente et, les belles soirées, je n’installais même pas la toile protectrice. À cette altitude, plus rien ne nous séparait des étoiles à travers le moustiquaire : elles étaient juste là, brillantes, scintillantes, éclairant la nuit, et nous n’avions qu’à tendre le bras, couchés sur le dos, et pointer l’index pour les toucher.

Durant la vingtaine, j’ai continué à faire quelques sorties de camping, mais elles se sont faites de plus en plus rares. Début trentaine, je n’en ai plus fait du tout, car tout est arrivé : le travail, le mariage, la maison, les enfants. Lors de cette période, il m’a semblé avoir fait tout ce à quoi on s’attend d’un bon adulte qui, en retour, pour avoir bien fait les choses, obtiendrait un certain succès.

Pourtant, j’avais beau avoir une belle petite maison et un grand lit douillet, il y avait toujours cette fatigue prenante qui me guettait. Les soirs d’insomnie, sur mon balcon qui baignait dans la lumière froide du lampadaire, je n’arrivais pas à distinguer une seule étoile. La ville est remplie de ces lumières qui empêchent de voir. Durant ces instants, j’avais parfois l’impression de me trouver aussi loin de moi-même que des étoiles.

Vers la fin de la trentaine, l’envie de camper est revenue, irrésistible. Ma partenaire détestant le camping, j’optai pour une vieille tente-roulotte de seconde main, de celles qu’on crinque pour remonter le toit et d’où sortent deux lits de chaque côté, avec leur toile. Les enfants étaient déjà habitués à une certaine promiscuité, car à la maison, ils sont deux par chambre. Mais là, dans la tente-roulotte, ils couchent les quatre dans le même lit. Les gosses adorent ça. Au coucher, ils finissent toujours par déconner un peu dans le lit, puis paf ! ils tombent raide.

Aujourd’hui, ma blonde déteste un peu moins le camping que dans ses souvenirs, mais parfois, et jusqu’à tout récemment, elle s’essaye encore : « Les enfants, pour les prochaines vacances, préféreriez-vous aller à l’hôtel ou en camping ? » « En camping ! » répondent-ils en choeur, un front tout aussi uni que rarissime.

C’est vrai qu’il faut se donner un peu de mal pour aller camper. Mais une fois installé, avec tellement moins qu’à la maison, on finit enfin par retrouver ce sentiment distinctif : celui d’être au plus près de soi. Couché sur le dos dans ma vieille tente-roulotte, je vois les étoiles briller de mille feux ; elles sont à nouveau juste là, tout près, et il me suffit de tendre le bras et de les pincer une par une pour les éteindre et trouver le sommeil.